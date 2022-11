Cristiano Ronaldo: "Guardo las cenizas de nuestro bebé; hablo con él todo el tiempo"

La entrevista de Cristiano Ronaldo con Piers Morgan sigue dando para la publicación de más extractos de ella. La última parte es la más personal de todas, en la que el delantero portugués se abre para hablar sobre uno de los momentos más duros de su vida: la muerte de uno de los dos bebés que esperaba junto a Georgina Rodríguez, su pareja.

Hay que retroceder siete meses, hasta abril, para recordar el traumático episodio por el que pasaron Cristiano y Georgina. El futbolista reconoce que no supo cómo reaccionar a aquello y denuncia que el Manchester United dudó de su palabra cuando su hija recién nacida fue hospitalizada.

Cristiano habla así de la pérdida del bebé: "Probablemente fue el momento más difícil que he tenido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema... es difícil", dice en Talk TV.

"Es un momento difícil, porque no entendíamos por qué nos pasaba esto. Era difícil. La verdad, era complicado entender lo que estaba pasando en ese momento. El fútbol no para, teníamos muchas competiciones. Pero eso... Fue el momento más difícil que hemos sufrido, especialmente Gio. Fue duro", explica.

La tristeza por perder a un bebé se unió a la felicidad por el nacimiento del otro: "A veces trato de explicarles a mi familia y amigos más cercanos que nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Es difícil de explicar. No sabes si vas a llorar o a sonreír, porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer", cuenta.

Toda la familia quedó afectada, incluidos los otros cuatro hijos de Cristiano: "Gio llegó a casa y los niños comenzaron a decir '¿dónde está el otro bebé, dónde está el otro bebé?'", dice el todavía futbolista del Manchester United. Durante la entrevista, el delantero luso no podía contener las lágrimas al recordar ese momento.

Para soportar el duelo, Cristiano guarda las cenizas del bebé junto a las de su padre, fallecido en 2005, en una capilla que tiene el sótano de su casa: "Hablo con ellos todo el tiempo y están a mi lado. Me ayuda a ser mejor persona, mejor padre. Estoy orgulloso de eso... el mensaje que me envían, especialmente mi hijo".

Enfado con el club

Cristiano habla enfadado de lo que ocurrió con los directivos del United el pasado verano. El '7' se incorporó tarde a la pretemporada sin conocerse el motivo, lo que dio pie a las especulaciones sobre un plantón para buscar una salida. El motivo real, como ahora revela, era la hospitalización de su hija recién nacido. Denuncia que las personas que mandan en el club dudaron de su palabra cuando comunicó que se sumaría al grupo más tarde para estar junto a su familia.

"Hablé con los directores y el presidente del Manchester United y no creían que algo andaba mal, lo que me hizo sentir mal. Se lo creyeron, pero es algo que me dolió mucho porque dudaron de mis palabras", dice.

El entrevistador, Piers Morgan, no da crédito a lo que escucha. Cristiano sigue: "Estuvimos una semana en el hospital porque mi hija tenía grandes problemas y yo no fui a la pretemporada por eso". Y concluye: "No iba a dejar a mi familia si pasaba algo para hacer una pretemporada. No creía que eso fuera justo dejar a mi familia. Por eso no fui".

