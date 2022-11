Cristiano Ronaldo estalla: "El Manchester United me ha traicionado, no respeto a Ten Hag"

Cristiano Ronaldo no ha aguantado más y ha estallado. El portugués, que está viviendo un verdadero calvario esta temporada en el Manchester United, concedió una entrevista con TalkTV que se publicará este miércoles y jueves de manera íntegra, en la que explotó y apuntó directamente tanto al club como a su entrenador, Erik Ten Hag, como principales culpables de su malestar.

"El Manchester United me ha traicionado, no me querían allí", se desprenden de las primeras declaraciones del jugador luso en esta entrevista. "Me han convertido en la oveja negra", prosigue además el delantero, que se siente en el punto de mira constantemente esta temporada.

Además, su relación con el entrenador Erik Ten Hag es nula, y han protagonizado varios desencuentros de manera pública: "No respeto a Ten Hag", apunta Cristiano en esta entrevista.

"I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.



No le quieren

Cristiano Ronaldo nunca antes se había visto en una situación similar en su carrera deportiva. Es mucho más noticia por sus constantes enfrentamientos fuera del césped que por sus actuaciones en el verde, y piensa el jugador que todo esto se debe a que en el Manchester United no le quieren.

Así lo deja claro el delantero en la entrevista: "Puede que no deba decirlo, pero la gente tiene que saber la verdad. Me he sentido traicionaddo, he sentido que algunas personas no me quieren aqui. No ha sido solo este año, fue el año pasado también", comentó.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo apunta al Manchester United y al estancamiento que ha vivido el club durante los últimos años, una mala planificación que le ha llevado a dejar de ser uno de los equipos grandes en la Premier League: "No he visto ninguna evolución en el club, la progresión ha sido cero".

Además, CR7 no solo tiene dardos que disparan a su actual entrendor, Erik Ten Hag, del que dice que no le respeta, sino que también duda del movimiento de haber puesto la temporada pasada a Ralf Rangnick al frente del equipo: "Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Ni siquiera había oído hablar de él", puntualiza.

