La rajada de Rodrygo tras la agresión de Fali: "No sé que tenía en la cabeza, ha sido una vergüenza"

El Real Madrid venció al Cádiz por la mínima en un complicado partido en el Santiago Bernabéu. Los blancos dominaron el encuentro, pero siguen en una línea descendente respecto al punto en el que arrancaron la temporada. Cada vez cuesta más sacar los partidos y el duelo contra el equipo de Sergio González fue una nueva muestra.

Sin embargo, más allá del resultado del choque, de los goles y del parón mundialista que se viene, el encuentro estuvo marcado por una acción. Una agresión de Fali sobre Rodrygo Goes que debería haber supuesto la tarjeta roja del central del Cádiz. El jugador del equipo andaluz agrede de manera brutal al brasileño golpeándolo con su brazo en la zona posterior de la cabeza cuando este quería entrar en el área.

La acción, clara y manifiesta, no fue sancionada ni por Soto Grado en el campo ni por sus ayudantes del VAR. Fali se marchó de rositas. Solo Vinicius, que se fue rápidamente a por él, consiguió sacarle una amarilla tras producirse un duro encontronazo entre ambos. Eso sí, a costa de ser amonestado también él mismo.

[Kroos fulmina al Cádiz y el Real Madrid se marcha al parón del Mundial con una victoria en casa]

Quien no tuvo dudas de la jugada fue el agredido, Rodrygo Goes, analizaba así en los micrófonos de Realmadrid TV la acción: "Ha sido una agresión. Ha sido algo muy feo. No sé que tenía en la cabeza. Pero lo que más me impresiona es el VAR que no lo ve. Es una vergüenza".

🗣️ "No sé para qué está el VAR y es una vergüenza. Las agresiones no tienen cabida en el fútbol"@RodrygoGoes, sobre lo sucedido con Fali en DAZN 🎙️#ElPostDeDAZN ⚽ #LaLigaEnDAZN pic.twitter.com/Ii2aFZ4bJk — DAZN España (@DAZN_ES) November 10, 2022

Lejos de detenerse ahí, confirmaba su visión de la jugada también para DAZN: "No ha sido un incidente. Lo ha hecho a propósito. Me ha mirado y luego me ha dado. Es una vergüenza porque luego me dice que no me ha hecho nada. El VAR está ahí y no sé para qué porque estas cosas no caben en el fútbol".

El análisis del partido

El brasileño se mostró muy enfadado con lo que al final considera un compañero, ya que fue más allá de la rivalidad y la tensión del terreno de juego, lo que había hecho Fali había sido un gesto muy feo. Aún así, el extremo del Real Madrid quedó feliz con el resultado porque se trata de una victoria fundamental en la temporada.

"Era muy importante ganar este partido. Hemos entrado al campo con un único objetivo que era conseguir la victoria. Estamos muy felices. Ahora viene el parón y queríamos irnos con esta victoria. Ha sido un partido muy difícil. Ellos nos han marcado muy bien y nosotros pasamos mucho tiempo intentando encontrar los huecos. Salimos ganando de la primera parte y luego en la segunda volvió a ser difícil. El gol de ellos nos hizo daño y terminó siendo todo algo difícil, pero estamos bien. Hemos ganado el partido que era lo importante".

[Las mejores imágenes del partido Real Madrid - Cádiz de La Liga]

Rodrygo sentenció para los medios oficiales del club que en ningún momento han pensado en el Mundial y que han estado centrados solo en el Real Madrid: "Hay que transmitir al madridismo que lo hemos dado todo. Las cosas no han salido bien a veces, pero nosotros no hemos pensado si teníamos selección o no después. Estamos a solo dos puntos del líder y hemos hecho las cosas bien. Ha sido una buena temporada hasta aquí. Ahora a pensar en la selección y después a volver bien".

Por último, este partido supuso el último del año en el Santiago Bernabéu y por eso el brasileño eligió su momento preferido del 2022 en casa: "Me quedo con el partido del Manchester City. No es una novedad para nadie. Pude marcar dos goles en unas semifinales de Champions. Pero ha sido un año muy bonito aquí y esperamos que el próximo sea todavía mejor".

Sigue los temas que te interesan