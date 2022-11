Ancelotti: "He visto el vídeo y para mí es un puñetazo claro a Rodrygo"

El Real Madrid se llevó los tres puntos frente al Cádiz en el Estadio Santiago Bernabéu. Más allá de eso, hubo una imagen que acaparó los focos: la agresión de Fali a Rodrygo. Carlo Ancelotti, entrenador del conjunto blanco, se mostró indignado en la rueda de prensa ante la actuación arbitral por no señalar lo ocurrido.

El italiano dejó clara su postura sobre esa acción y aseguró que para él era "una agresión". Unas palabras que también acompañaron a las del brasileño tras el partido. Además, Ancelotti también analizó todo lo sucedido en el partido, donde se acabaron llevando la victoria frente a los gaditanos.

El entrenador madridista también explicó cuál será su plan para la vuelta tras el Mundial o la situación de Vinicius con las faltas. Además, también apuntó que Marco Asensio estaba "fatigado" por los últimos partidos y de ahí su ausencia.

Ancelotti, observando el partido desde la banda. REUTERS

Asensio y el parón

"Viene bien parar, no hay otra cosa que hacer. Hemos llegado al final un poco justos, pero hemos cumplido. Ahora a descansar. Tenemos 35 puntos en la Liga y nos ha faltado mucho el Balón de Oro. Hemos llegado un poco cansados también. Asensio estaba un poco cargado y he preferido no arriesgar

Vinicius y las tarjetas en Liga

"Creo que Vinicius está manejando muy bien lo que le está pasando. Es verdad que tiene un control muy marcado por los rivales. En los últimos partidos le han pegado muchas veces. He visto las estadísticas y La Liga es la que más tarjetas rojas, hay muchas no lo son. Esto afecta al espectáculo. Tenemos que tener en cuenta este dato. Si tenemos un partido de nueve contra once, eso no es un partido. No es una crítica, es un dato como amante del fútbol. Romper el equilibrio con tarjetas da lugar a esto".

[La brutal agresión de Fali sobre Rodrygo que no vieron ni Soto Grado ni el VAR en el Madrid - Cádiz]

Sufrir tras el gol

"El sufrimiento es normal. Cuando vas ganando el partido y te marcan, tienes que sufrir. Es normal que sufras cuando te meten gol en los minutos finales".

Rodrygo y la agresión

"Lo que ha pasado con Rodrygo lo han debido de ver tenido muy claro para no revisarlo. Para mí he visto el vídeo es un puñetazo claro a Rodrygo".

Vinicius roba un balón ante la atenta mirada de Toni Kroos. REUTERS

Tardanza en los cambios

"El equipo estaba bien, yo tenía la idea de no cambiar. El equipo estaba bien sobre el campo, hemos tenido oportunidades y hemos tenido ocasiones. Cambiar por cambiar no es mi idea".

Preparación tras el Mundial

"Esta noche tenemos buenas noticias: los tres puntos y que estamos más cerca del líder. Van a descansar los que se quedan aquí hasta primeros de diciembre y veremos a ver si podemos jugar unos amistosos. Los que vuelvan del Mundial, creo que les voy a dar 10 días de descanso"

Sigue los temas que te interesan