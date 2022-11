Kroos fulmina al Cádiz y el Real Madrid se marcha al parón del Mundial con una victoria en casa

Triunfo del Real Madrid ante el Cádiz para despedirse hasta después del parón. Kroos dio una exhibición, asistiendo a Militao en el 1-0 y marcando luego un golazo desde la frontal. Fali debió ser expulsado por una agresión sobre Rodrygo que el VAR no revisó. [Narración y estadísticas: Real Madrid 2-1 Cádiz]

Sufrió al final el equipo de casa tras perdonar Modric el 3-0 y recortar distancias el Cádiz en una jugada rocambolesca. Los de Ancelotti lograron los tres puntos y se marchan al parón dos por debajo del Barça tras el desastre ante el Rayo.

La nota polémica la puso el arbitraje de Soto Grado. Permitió una nueva cacería a Vinicius y se 'comió' -igual que el VAR- el puñetazo de Fali a Rodrygo. Esa acción habría dejado con diez al Cádiz en la primera mitad y un panorama más sencillo para el Madrid.

Pese a ser el último partido antes del Mundial, Ancelotti salió con casi todo lo que tenía disponible. Solo reservó a Carvajal, reemplazado por Lucas Vázquez, y alineó a siete futbolistas convocados por sus selecciones para el evento celebrado en Qatar. También volvió Kroos, tras cumplir sanción en Vallecas.

Aún así, se nota que nadie quiere sufrir un percance a última hora y el partido arrancó con el Madrid a medio gas y el Cádiz esperando atrás.

Una agresión de roja

El Real Madrid se queja de que las faltas (y hasta bofetadas) sobre Vinicius tienen mayor impunidad que cuando los que reciben son otros. Y los árbitros siguen dándole la razón. Entre Alejo y San Emeterio le hicieron un bocadillo y no hubo sanción. Militao, por cierto, ya había sido amonestado antes.

Aquello calentó a Vinicius, que a la siguiente jugada (minuto 28) se fue a por Fali tras una agresión de roja sobre Rodrygo. Sorpresa al ver que el castigo era el mismo, tarjeta amarilla, para el '20' del Real Madrid por defender a su compañero y para el defensor del Cádiz por dar un puñetazo, sin balón de por medio, a un rival. Jaime Latre, desde el VAR, no mandó revisar la acción. Tampoco en la retransmisión se vio una repetición clara.

Agresión de Fali a Rodrygo Goes no pitada

El partido se fue ensuciando y en esas que el Madrid sacó oro de la continuación de un córner. Despejó de puños Conan, recogió el balón Modric y Kroos, que volvía de la esquina, puso un preciso balón al área que cabeceó solo Militao. Hubo que tirar de VAR para ver si el brasileño estaba en fuera de juego, pero lo que la repetición mostró fue un error grave en defensa del Cádiz.

Tras alguna tarascada más, el partido se fue al descanso. Entonces, ambos equipos habían cometido las mismas faltas (9) y el Real Madrid ganaba 3-2 en amarillas -también la vieron Alaba y Sobrino-.

Dato curioso es que Alejo llevaba ya cuatro faltas cometidas y Vinicius había sufrido cuatro -y cometido una-, pero el amonestado era el brasileño y no el vallisoletano. Pero Alejo no se libraría. Una vez reanudado el partido, a los diez minutos de la segunda parte, vio la amarilla por una falta. La víctima, como no, fue Vinicius. Automáticamente, Sergio González cambió a su jugador.

En el arranque de la segunda mitad también pudieron marcar ambos equipos. Primero el Cádiz, pero ahí estuvo Courtois para sacarle el balón a Sobrino. El Madrid respondió a la siguiente con una rápida contra que acabó en tres para uno y con Carcelén despejando casi en boca de gol un disparo de Valverde.

Kroos no está para retirarse

El mejor del partido lo era indiscutiblemente Toni Kroos, pero el alemán no es de los que dejan con la duda. En el minuto 70, tras otra jugada de córner, el '8' blanco se aprovechó de un rechace para poner el 2-0. No dejó siquiera que el balón botara y se sacó un derechazo desde la frontal que se coló por el palo del meta del Cádiz.

Partido perfecto de Kroos, con gol y asistencia. Hizo más que eso: un acierto de pase en su media de sobresaliente (93%), cuatro pases clave y fue el jugador que más toque de balón dio (111) del partido. Otro clinic del futbolista alemán, que no se puede retirar de ninguna de las maneras.

Modric se lamenta por la ocasión clara que falló Reuters

El Madrid pudo cerrar el partido, pero inexplicablemente Modric falló a puerta vacía. Jugadón de Vinicius, que dejó un balón en el área pequeña que solo había que empujar a gol y para el que había varios jugadores blancos dispuestos a chutar. Lo hizo el croata, pero se le fue el balón por el exterior del palo. El Bernabéu dio cariño a Luka tras esto cantando su nombre.

Pero el perdón de Modric desembocó en susto. El croata la perdió y el Cádiz armó la contra hasta meterse en área merengue. Courtois falló al no atajar un disparo fácil, el balón salió rebotado tras meter la pierna un jugador de los amarillos y a la segunda marcó Lucas Pérez, que había salido del banquillo.

Agónico final para el Real Madrid que no hizo justicia a lo que fue el partido. Los de Ancelotti no brillaron en exceso, pero fueron muy superiores a un Cádiz que solo fue sólido atrás. Ahora al Mundial y a preparar la segunda parte de la temporada.

Sigue los temas que te interesan