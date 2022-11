Fali ataca a Vinicius: "Hay jugadores que van de víctimas en el campo"

El Real Madrid - Cádiz (2-1) contó con una de las acciones más polémicas de lo que va de temporada. Fali, central del club gaditano, agredió a Rodrygo en una acción sin balón de por medio. El árbitro, Soto Grado, y el VAR no señalaron nada. Aquello encendió a Vinicius, que se fue a defender a su compañero y acabó con amarilla.

Tras el partido, el propio Rodrygo y hasta Carlo Ancelotti denunciaron que Fali debió ver la roja. Este tomó la palabra también, defendiéndose y asegurando que nunca fue para "hacer daño". Él también fue amonestado, pero por su rifirrafe con Vinicius y no por la polémica acción con Rodrygo.

Fali no tuvo buenas palabras hacia Vinicius. Lejos de apaciguar el incendio, cargó contra la actitud del brasileño. Criticó "ciertas actitudes", aunque las estadísticas defiendan al '20' del Real Madrid ya que recibió hasta cinco faltas de jugadores del Cádiz. Estas fueron las palabras del protagonista de la trifulca.

[Ancelotti: "He visto el vídeo y para mí es un puñetazo claro a Rodrygo"]

"Al final es verdad que le doy. No es un codazo. Yo lo intento parar y cuando da la vuelta intento agarrarlo… con la imagen parada parece más de lo que es. Me disculpé inmediatamente. Hubiese visto bien una amarilla, lo que no veo bien es la otra tarjeta que me saca porque el que viene para mí es Vinicius", comentó en DAZN sobre el puñetazo que propina a Rodrygo.

"El fútbol es contacto. Es verdad que en esta acción a lo mejor me he pasado un poquito. Le he pedido perdón inmediatamente porque le doy un poquito, bastante… pero no es para hacerle daño. En la jugada parada es más de lo que es en directo. Él dice que es un codazo y yo le he dicho que no", añadió.

Agresión de Fali a Rodrygo Goes no pitada

Fue en su intervención en las radios, poco después, cuando indagó en la figura de Vinicius y cargó contra él: "Hay jugadores que van de víctimas en el campo. Vinicius nos decía que éramos un club de Segunda. En el fútbol nos decimos muchas cosas, pero hay límites que no se pueden pasar", dijo en El Partidazo de COPE.

También tuvo para el brasileño hablando en El Larguero de SER: "Igual que de Rodrygo digo que es un buen chico, de Vinicius no voy a decir nada. Prefiero no decir nada. Un club como el Real Madrid debe controlar ciertas actitudes. Hay que respetar un poco más porque somos compañeros", dijo también.

Insistió en su discurso: "Rodrygo me parece un señor y Vinicius no, totalmente. Lo digo así. No es para disculparme. Con Rodrygo he podido hablar y a lo mejor Vinicius tampoco ha tenido el día y estaba enfadado", añadió. Noche movida en el Bernabéu y nuevo escándalo arbitral.

Sigue los temas que te interesan