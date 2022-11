Bale gana su primer título lejos del Real Madrid: campeón de la MLS con Los Angeles FC

Los Angeles FC son los nuevos campeones de la MLS. El equipo de Gareth Bale y Giorgio Chiellini se impuso a Philadelphia Union en los penaltis. El ex del Real Madrid fue de lo más destacado en el éxito de su equipo, ya que fue él el que marcó el gol que forzó la tanda en el penúltimo minuto de la prórroga.

Así, el 'Expreso de Cardiff' no solo suma un título más a su palmarés, sino que también un gol importante en una final. Algo en lo que destacó en su pasada etapa en el Real Madrid. "Es increíble marcar en finales porque es el momento más importante para un club y, sobre todo, para sus aficionados", aseguró el jugador.

"Ha sido un esfuerzo colectivo enorme y es general haber podido formar parte de ello con el gol", continuó Bale. El internacional galés también destacó que esta MLS Cup tiene "mucho mérito" porque "hubo que mantenerse concentrados a pesar de que se acerca el Mundial". Y, también, porque él mismo llegó "sin hacer pretemporada".

Gareth Bale, celebrando un gol con LAFC en la MLS Cup Reuters

El futbolista de Cardiff parece que tiene cuerda para rato, después de que hace tan solo unos meses se especulase con su retirada del fútbol. Pero Bale señaló tras ganar su primer título con LAFC que "hay mucho margen de crecimiento aún", además de poner de relieve que ha superado "la complicada transición" al fútbol de EEUU.

Tampoco se olvidó Bale del Mundial de Qatar. En la gran cita que comienza el 20 de noviembre también estará Gareth como la gran estrella de Gales. "Me siento muy bien tras el gol, intentaré hacer lo mismo en la Copa del Mundo", agregó el exjugador del Real Madrid.

Carlos Vela

Otro viejo conocido de La Liga juega en el LAFC. Este es Carlos Vela, quien también habló después de ganar la MLS Cup: "Pensé en mi futuro y no podía irme de este club o retirarme sin un título con el LAFC porque vine con un objetivo muy claro". "Llegué a un equipo con un futuro incierto y ahora tengo la conciencia tranquila, aunque quiero seguir disfrutando de Los Ángeles, del club y quiero más", agregó el ex de, entre otros, la Real Sociedad.

"Cuando veo el trabajo de mis compañeros, me siento muy orgulloso porque tenemos un equipo realmente bueno y todos aportan. Otros años si alguien importante no estaba, se notaba, pero no ha sido así este año", siguió explicando un Carlos Vela que acabó su intervención al afirmar que hace un lustro llegó al equipo para "crear una cultura positiva y ganadora" y que "afortunadamente, se ha logrado".

