Iraola: "No deberían sancionar a Ancelotti por algo que no es una falta de respeto, sería exagerado"

Este lunes 7 de noviembre el Real Madrid visita el Municipal de Vallecas. Un campo siempre complicado y hostil para el líder de La Liga. Un feudo en el que casi nunca juega cómodo. Un desplazamiento tan corto como molesto. Allí espera el Rayo Vallecano de un Andoni Iraola (Usúrbil, 1982) que se ha convertido en el estandarte de un proyecto tocado por la varita mágica del éxito.

El entrenador guipuzcoano ha pasado de ser una leyenda del Athletic a ser hijo adoptivo del conocido barrio madrileño y es que en solo dos años ha conseguido cambiarle la cara a una entidad que ha pasado por tiempos muy convulsos. Andoni Iraola llegó a la disciplina del Rayo en agosto del 2020 y algo más de dos años después tiene al equipo consolidado en Primera División, en línea ascendente y repitiendo curso tras curso el logro de cumplir con el objetivo de la permanencia mucho antes de lo esperado.

Tanto es así que incluso llega a coquetear por momentos con el sueño de dejarse ver por competiciones europeas. La pasada campaña se convirtió en el equipo revelación de la primera vuelta y en un dolor de muelas para todos los grandes. Este curso ha consolidado esas buenas sensaciones y ha dejado de ser una sorpresa para ser una realidad basada en un fútbol vistoso. Todo bajo el sello de un Andoni Iraola que, a pesar de estar empezando su andadura en los banquillos, ya suena para cotas muy altas.

[Carlo Ancelotti reivindica los valores del Real Madrid con el Premio León de El Español 2022]

Tras pasar por el AEK Larnaca de Chipre, con quien consiguió una Supercopa chipriota, realizó su primera aventura en España con el Mirandés. En Anduva dejó muy buenas sensaciones y gracias a eso recibió la oportunidad de tomar las riendas de un equipo con aspiraciones de ascenso. Iraola cogió el Rayo y lo llevó a Primera División donde se ha consolidado como uno de los equipos más vistosos del campeonato.

En febrero de este año consiguió llevar al conjunto madrileño hasta las semifinales de la Copa del Rey 40 años después. Ahora, con más de 100 partidos a sus espaldas en el banquillo franjirrojo y a las puertas de recibir al Real Madrid en Liga, atiende a EL ESPAÑOL para analizar el partido y toda su trayectoria.

Andoni Iraola da indicaciones en un partido del Rayo Vallecano en casa Europa Press

¿Cómo evalúa el nivel del equipo hasta en lo que llevamos de temporada?

A nivel de resultados llevamos una cifra de puntos que está bien para nosotros, pero sobre todo estamos contentos porque a nivel de juego el equipo está siguiendo con la línea con la que estuvimos el año pasado en Primera División, sobre todo la primera vuelta.

Lleva ya algo más de dos años en el cargo desde que llegó el Rayo Vallecano. ¿Cuál cree que es el sello principal de este equipo?

Somos un equipo que compite bien en todos los escenarios porque hemos tenido también buenos resultados contra todos los equipos de arriba. Eso nos permite afrontar todos los partidos con la esperanza de poder sacar siempre algún punto.

¿Cómo valora que después de haber cogido el equipo en Segunda en 2020, solo dos años después, sea un equipo consolidado en Primera División y que se salva siempre con una posición cómoda e incluso coqueteando con Europa?

Estamos en ese trayecto. Yo creo que esta temporada para nosotros era el año donde teníamos que demostrar que lo del año pasado no fue fruto de un buen momento o de un estado de forma determinado, sino que teníamos jugadores con el nivel suficiente para estabilizarnos en Primera División y en ese proceso estamos. Esta temporada va a ser fundamental.

¿Qué está siendo lo mejor y lo peor del equipo hasta ahora?

Lo mejor es que estamos manteniendo una buena línea de juego con bastante continuidad, algo que arrastramos de la temporada pasada. El equipo tiene unos automatismos adquiridos que nos permiten profundizar en el detalle y en las fases del juego. Y lo peor quizás, los dos partidos que nos achacamos un poco que son el partido de Almería donde el equipo no salió bien, sin concentración, y el partido en casa con el Mallorca. Son los dos partidos que hasta ahora nos han impedido poder estar un poco más arriba.

El año pasado a estas alturas de campeonato eran sextos, pero sólo tenían dos puntos más, un registro más o menos parecido al actual, ¿cree que el Rayo está más o menos cerca de que entrar en Europa pueda ser un objetivo real?

No. Nosotros tenemos claro que nuestro objetivo es conseguir la permanencia. Hay una serie de equipos, ocho, nueve o diez equipos en Primera División que ahora mismo están por encima de nosotros. Es difícil tener la regularidad que tienen esos equipos. Además, la permanencia también se ha encarecido porque los equipos que han ascendido este año están haciendo las cosas muy bien y tiene pinta de que va a estar muy, muy cara la permanencia.

Este año estamos en una temporada un poco atípica porque en pocas jornadas se para todo por el Mundial, ¿cómo ve Andoni Iraola este fenómeno que no se había producido nunca?

Es algo que sabíamos desde el principio. La preparación también va enfocada un poco en ese sentido. Ahora habrá un parón y haremos una especie de minipretemporada para volverá a iniciar esa segunda parte de la temporada. Yo creo que estamos bien a nivel de juego y de lesionados. Nos gustaría seguir, pero bueno, sabíamos que iba a ser así y hay que volver a resetear una vez que superemos el Mundial.

Lo que Luis Enrique decida para la lista del Mundial estará bien hecho Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano

Ahora que se acerca el Mundial es tiempo de las famosas prelistas. Se habla de muchos jugadores, ¿cree que debería haber algún jugador del Rayo en esas listas con nombres como Catena o Álvaro García que están realizando una gran temporada?

Todos podemos meternos un poco con el seleccionador. Él tiene en su cabeza qué tipo de futbol quiere hacer, qué jugadores necesita, la forma de jugar a fútbol y sabe mucho más que todos nosotros en ese sentido. Entonces, en este caso, lo que Luis Enrique decida estará bien.

El fútbol es un espacio habitual de críticas para jugadores, árbitros y entrenadores. Sin embargo, la figura de Andoni Iraola casi nunca se critica. Además de valorar su calidad como técnico, ¿también se le valora mucho como persona?

Me siento muy valorado por los míos que son los del Rayo y son los que me preocupan. Soy consciente de que esto va sujeto a los resultados y que cuando los resultados no llegan es normal que estemos sujetos a críticas como el resto de entrenadores. Así va a ser cuando no lleguen los resultados. Tenemos la suerte de que por ahora las cosas han ido deportivamente bastante bien y eso siempre ayuda a que el clima también sea mejor. Nosotros solo nos podemos centrar en hacer nuestro trabajo lo mejor posible para que las críticas tarden en llegar. Pero bueno, yo creo que en líneas generales me siento valorado.

El desempeño en el Rayo desde que su llegada está siendo muy bueno y siempre es habitual que cuando un entrenador lo hace bien se hable de él para otros banquillos. En su caso siempre se le ha relacionado con el del Athletic. ¿Sería un sueño entrenar al Athletic en el futuro aunque este centrado en el Rayo?

Los entrenadores tenemos que conseguir objetivos y tenemos que cumplir los retos que nos marcan. Si no los cumplimos, se busca otro entrenador y te toca afrontar objetivos menores o en equipos de menor potencial. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos ninguno porque todo dependerá de que de nosotros, como cuerpo técnico, consigamos los objetivos, de que hagamos un juego que pueda resultar más o menos atractivo y que la gente esté contenta con nosotros. Como eso no lo sabemos no podemos hacer muchos planes de futuro.

¿Pero es consciente de que el nombre de Andoni Iraola ha sonado para el Athletic con fuerza?

Al final es normal que se te asocie al equipo que has defendido durante toda tu carrera y del que soy seguidor. Pero bueno, el Athletic tiene su entrenador que es Ernesto Valverde, que es buenísimo y del que he aprendido un montón de cosas y siempre digo que ojalá esté muchos años porque será buena señal para todos los aficionados del Athletic. Cada uno al final tiene su caso y yo también tengo que seguir mi camino. Como te he dicho antes, no sé dónde va a ser el siguiente paso si lo hay.

Como le comentaba ahora es tiempo de Mundial, pero también hay otros temas en el fútbol que estén de actualidad y uno ha sido la famosa Ley del Deporte que tiene dentro varias polémicas. Una de ellas es la Superliga Europea. ¿Qué opina de esta nueva competición y si cree que haría daño equipos como el Rayo Vallecano o a La Liga?

El seguidor del fútbol en general, no entiende el hecho de que no se premien los méritos deportivos de un equipo. El hecho de que alguien, sólo por el nombre o por el escudo, pueda participar en una competición y otro equipo habiendo siendo mejor deportivamente no, creo que no es bueno para el fútbol en general.

¿Entonces el problema está en el formato y no en la idea de crear la competición y de que haya un ecosistema parecido al del baloncesto donde están las ligas nacionales y donde está la Euroliga conviviendo perfectamente?

Ahora mismo ya conviven La Liga y la Champions League. Esa es la realidad profesional. Luego está el formato, que si hay que jugar la fase de grupos, si no hay que jugarla, si hay que jugar eliminatorias directas, si tienen que entrar de este país tres o cinco equipos... la cuestión es que sea por méritos deportivos, no porque yo me voy a meter. Yo creo que al final es seguro que hay cosas que hay que mejorar. Pero ahora mismo ese sistema que se plantea así tan inocente no existe.

Andoni Iraola caminando por el césped del Municipal de Vállela Euroa Press

Dentro de esa ley del deporte, otro de los temas más candentes es el proyecto que se está intentando avanzar de que haya algunas selecciones autonómicas que puedan competir de manera independiente de España. ¿Cree que sería bueno que si llegara al fútbol, Euskadi pudiera competir contra España en un Mundial o en una Eurocopa?

Desconozco eso sobre la Ley del Deporte, pero bueno, en ese sentido, normalmente, lo menos importante en estos casos es el fútbol. Al final depende de las situaciones, de lo que quieran los ciudadanos de los distintos países. El fútbol en este caso será lo último de lo que se hable en esta situación.

Ahora que hablábamos de las selecciones se rumorea que Luis Enrique no va a seguir después del Mundial o que eso es una posibilidad. ¿Le gustaría en el futuro entrenar a España?

Vuelvo a contestar con lo mismo. Al final dependerá de los méritos que tengas o de si las cosas van bien. Nosotros como entrenadores no podemos hacer planes a largo plazo. Nosotros vivimos cada semana un examen y si te salen tres, cuatro o cinco exámenes mal, tu situación volverá a la casilla de salida y será muy distinta. Hacemos nuestro trabajo y al final de temporada, que es cuando se suelen evaluar estas cosas, intentamos tomar las mejores decisiones posibles para nuestra carrera.

¿Si le llegara a una llamada del presidente de la RFEF Luis Rubiales por lo menos se lo pensaría?

Lo atenderíamos como a todo el mundo. Yo digo lo mismo. Igual que hace un año e igual que hace dos años entreno al Rayo Vallecano y sé que tengo que hacer mi trabajo bien para que alguien pueda pensar en mí, ya sea el Rayo Vallecano u otro equipo para ofrecernos un buen trabajo. Pero estamos en noviembre y estamos muy lejos de esas situaciones.

Se acerca el partido contra el Real Madrid. ¿Cómo se para a un equipo que es campeón de Liga, campeón de Europa y que sólo ha perdido un partido esta temporada?

Es muy difícil porque ha ganado todos los partidos fuera de casa. Es un equipo que además durante el juego da la sensación de que cuando quieren aprietan y consiguen sacar adelante todos los partidos. Tendremos que hacer una actuación muy buena, estar concentrados, no conceder ocasiones sencillas y tener la suerte que siempre hace falta para ganar estos encuentros.

¿Qué cree que es lo mejor de ese Real Madrid?

Lo mejor que tiene este equipo es que no se ponen nunca nerviosos y que siempre confían en que van a ser capaces de sacar adelante cualquier situación porque lo suelen conseguir. Y luego que en las áreas, tanto en la propia con Courtois y con unos muy buenos centrales, como en la contraria, son el mejor equipo del mundo. Eso al final te hace ganar muchos partidos.

¿Y el punto más débil que usted haya visto de este Madrid hasta ahora si lo tiene?

Es difícil encontrarles puntos débiles. Quizás a veces son tan superiores a ti que no aprietan el acelerador lo suficiente. Pero al final es hasta cierto punto normal porque les está dando para ganar los partidos, muchas veces con suficiencia. Cuando tienen esos minutos de que te crean ocasiones sin parar es un equipo que te hace mucho daño.

¿Qué partido espera para el lunes y en qué situación cree que el Rayo podría tener más posibilidades de sacar un buen resultado?

Creo que al final ellos también se encuentran cómodos en muchos escenarios. Lo lógico es que ellos tengan el balón más que nosotros. Lo que tenemos que hacer es defender muy bien porque luego somos un equipo que con espacios va a hacer daño. Lo difícil es que si ellos tienen mucho el dominio seguro que nos van a hacer daño. Pero nosotros luego tenemos que intentar castigarles. Todo lo que podamos jugar también en campo contrario, donde ellos estén más lejos de nuestra portería, será mejor para nosotros.

Carlo Ancelotti es una referencia para todos los que no llevamos tanto tiempo en los banquillos Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano

Las pocas veces que ha coincidido con Carlo Ancelotti se ha visto que tienen muy buen rollo y buena relación. Parece que hay sintonía entre ambos. ¿Cómo le define como entrenador y lo poco que le pueda conocer como persona?

Evidentemente es una referencia para todos los que no llevamos tanto tiempo y no hemos conseguido nada comparado a lo que ha conseguido él. De Carlo valoro mucho la gestión del vestuario. Tiene a todo el mundo enchufado, incluso a los que no juegan. Pero también como entrenador en los partidos contra él te das cuenta de que sus equipos están muy preparados y que tienen cosas estudiadas para los distintos escenarios que se plantean en las salidas del balón, en las jugadas a la contra... tienen automatismos que son claves en el primer nivel.

Ancelotti ahora está siendo protagonista también por las últimas declaraciones que hizo tras el partido contra el Girona hablando sobre la actuación arbitral. ¿Usted cree que se le debería sancionar, como parece que va a ser, con cuatro partidos, simplemente por decir que para él no era penalti la mano de Asensio o por valorar dicha actuación arbitral o cree que los entrenadores están demasiado encorsetados en esa función?

Sí, yo aquí no tengo dudas. No deberían sancionarle. Hay una norma que no entiendo como entrenador. Si te expulsan por hacer algún aspaviento, hacer algún comentario sin insultar y nada más que mostrando tu desacuerdo, es tarjeta roja. Te quitan ese partido y luego son dos o tres partidos más. Castigarte tantos partidos por algo que no sea un insulto o que no sea una falta de respeto lo veo absolutamente exagerado teniendo en cuenta que luego con los jugadores no ocurre así. No sé quién ha inventado esa norma, pero yo como entrenador no lo acabo de entender y me parece un castigo absolutamente excesivo.

¿Cree que esto se podría solucionar o facilitar si hubiera un diálogo con el árbitro y que este pudiera salir a dar sus explicaciones?

Yo creo que es complicado porque al final el árbitro tiene que tomar decisiones difíciles y seguro que no va a acabar contentando a todos. Entonces siempre es normal que haya ese punto de desacuerdo, pero siempre que se respeten los límites. Yo creo que no puede ir más allá de sanciones normales. Yo creo que es difícil explicar todas las decisiones para los árbitros porque al final siempre va a haber distintos puntos de vista. Nosotros agradecemos cuando vienen y nos explican las cosas incluso después de un partido si las formas son buenas. Pero entiendo que la labor de los árbitros no es fácil.

En particular, con la polémica de las manos, ¿en el Rayo Vallecano y Andoni Iraola entienden cuándo es mano, cuando no es mano, cuando se pita o cuando el VAR tiene que intervenir?

Yo creo que aquí entendemos la normativa. Pero cada año la cambian. Antes un rebote no era mano, ahora si es mano dependiendo si le has querido dar intencionadamente o no al balón y la norma se entiende. Lo que pasa es que yo creo que la gente que hemos jugado al fútbol nos cuesta aceptar un castigo tan grande por algo que no tiene prácticamente incidencia en el juego. Una mano que no va a ningún lado, que no aporta nada, que no va a sacar nada de ventaja te cuesta el partido o te cuesta un gol. Eso es un castigo muy grande. Entonces esa relación entre la falta cometida y el castigo que recibes es lo que nos cuesta a todos aceptar.

Para terminar, ¿se atreve con un resultado para el partido del lunes y con una clave del mismo?

Resultado no me atrevo, algo que sea a favor de nuestros intereses. Pero no, no me atrevo. Y la clave es que a nosotros no nos supere el partido. Dar el nivel que estamos dando hasta ahora y no cometer errores fáciles por nuestra parte. No facilitarles las cosas, sino que todo lo que ellos consigan sea por sus propios méritos. Si nosotros damos nuestro nivel, pues puede que nos llegue o puede que no, pero vamos a hacer todo lo posible para darnos una oportunidad.

Sigue los temas que te interesan