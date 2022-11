Carlo Ancelotti reivindica los valores del Real Madrid con el Premio León de El Español 2022

El Real Madrid fue uno de los grandes protagonistas de Los Leones 2022. La sede de la Comunidad de Madrid acogió la gala de los premios que concede EL ESPAÑOL por su 7º aniversario y que, en esta edición, quiso reconocer la labor de Carlo Ancelotti en el banquillo del equipo blanco. El italiano, tras su regreso el pasado verano, ha logrado cuatro títulos con la 14ª Champions como gran broche a una temporada de ensueño.

Dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero ahí está Ancelotti para desmontar el mito. El entrenador de La Décima regresó tras el adiós de Zinedine Zidane y ha demostrado que es un técnico ideal para el Real Madrid. Champions, Liga, Supercopa de Europa y Supercopa de España en un año para enmarcar y que fue reconocido por EL ESPAÑOL con su Premio León del Deporte.

Florentino Pérez, el gran responsable de la vuelta del italiano, y Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid acompañaron a Carlo Ancelotti en la gala. El presidente blanco afirmó en la laudatio que el técnico "ha sido una figura clave en un año que no olvidaremos nunca con esas noches mágicas en el Santiago Bernabéu".

El máximo dirigente del club, dedicó unas bonitas palabras hacia su entrenador con motivo de la recepción del Premio León del Deporte entregado por EL ESPAÑOL: "Quiero felicitar a todos los premiados esta noche por EL ESPAÑOL. Mi reconocimiento por las 'Mujeres de Mariúpol', a Bernard-Henri Lévy, a mi amigo José Manuel Entrecanales y por supuesto a nuestro querido Carlo Ancelotti. La forma en la que se consiguió la 14ª es una seña de identidad. Con Ancelotti ganamos la Décima, la 14ª, pero también La Liga 35, lo que le convertía en el único entrenador capaz de ganar las cinco grandes ligas en Europa".

"Se ha guardado en el corazón a todo el madridismo porque representa a la perfección nuestros valores. Ancelotti dice que nuestros éxitos se basan en que los jugadores del equipo, además de muy buenos, son madridistas. Él lleva el escudo en el corazón y este premio es un reconocimiento a sus éxitos y a su forma de entender la vida. Los madridistas estamos orgullosos de ti".

El vídeo de presentación del premiado mostró la gran conexión entre Carlo y Florentino Pérez. "Gracias por traerme aquí, presi", dijo el entrenador al máximo dirigente blanco tras levantar La Decimocuarta en París. Una relación de éxito que continúa la presente temporada con el Real Madrid en octavos de final de la Champions y líder en solitario en La Liga.

Pedro J. Ramírez, director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, entrega el premio a Carlo Ancelotti Esteban Palazuelos

Una noche muy especial

Carlo Ancelotti, además de ser un ganador, representa los valores del Real Madrid dentro y fuera del campo. Su profesionalidad se mezcla con un carácter afable y cercano que ha logrado construir un verdadero equipo dentro de un vestuario repleto de estrellas. Bajo la batuta del italiano, Benzema se ha proclamado recientemente mejor jugador del mundo tras recibir el Balón de Oro y Vinicius se ha consagrado como una gran estrella a sus 22 años.

Pedro J. Ramírez, director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, reconoció la labor de Ancelotti al frente del Real Madrid: "En medio de nuestras tribulaciones celebramos también la inteligencia tranquila de Carlo Ancelotti para resistir hasta el final del final. Ha encontrado la perfecta horma para sus elegantes zapatos en el Real Madrid de nuestro querido amigo Florentino Pérez".

Carlo Ancelotti es el primer técnico de la Historia en lograr cuatro Champions, dos con el AC Milan y dos con el Real Madrid. A estas cuatro 'Orejonas' hay que sumar las dos que logró como jugador del equipo rossonero. Además, es el único entrenador que ha ganado las cinco principales ligas europeas: Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España. Una leyenda del fútbol que a sus 63 años quiere seguir sumando títulos y escribiendo con letras de oro nuevos capítulos en el Real Madrid.

Antes de recoger su premio, Ancelotti vivió la anécdota de la noche. Daniel Ramírez, presentador de la gala y redactor jefe de la sección de nacional del periódico, quiso obsequiar al entrenador con un puro traído desde La Habana, ya que el 'míster' celebró así la última Liga ganada con el conjunto blanco. Un simpático gesto que el gestor merengue se tomó de muy buen modo.

La noche estuvo repleta de sorpresas y momentos entrañables para el entrenador del Real Madrid. Eduardo Petrosi, CEO de Mahou San Miguel, contó a los asistentes también esta bonita anécdota: "Me hacía especial ilusión entregar un premio al deporte y al Real Madrid. Somos los socios más antiguos que tiene el club hoy por hoy. Quería compartir una anécdota. Mi sobrina Lidia juega en el Olimpia y está seleccionada en el combinado de la Comunidad de Madrid. Además, es fanática del Real Madrid y le hice una comparación sobre mi empresa y el club blanco para que la quisiera algo de lo que quiere al equipo".

"Hicimos una lista donde reunimos cosas en común entre las dos entidades: somos queridos, de Madrid, la gente nos lleva en el corazón y lo muestra por la calle, nos dedicamos al entretenimiento, somos entidades con alma y apoyamos el desarrollo económico de la región y de España, somos entidades premiadas y líderes cada uno en nuestro sector y compartimos valores como el respeto, la colaboración y la solidaridad. Cuando terminamos esa lista, le dije a Lidia que nos parecíamos mucho. Pero ella me dijo que no teníamos a Ancelotti. Y eso es verdad".

Eduardo Petrossi, consejero delegado de Mahou San Miguel, y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Esteban Palazuelos

Junto a Eduardo Petrosi, el premio fue entregado por el presidente del Real Madrid Florentino Pérez y por José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, que quiso reivindicar la figura de 'Carletto' a pesar de su corazón rojiblanco: "Para mí es hoy un honor estar aquí aunque sea seguidor del Atleti. Ancelotti recibe este premio y para mí es un privilegio poder acompañarle tanto como aficionado al fútbol como en la función de alcalde de la ciudad de Madrid. Me parece una persona admirable y se lo dije a Florentino Pérez a su vuelta porque representa los valores del deporte".

"Los valores de Carlo Ancelotti son los valores del Real Madrid, pero trascienden a todo el deporte. Son esfuerzo, sacrificio, saber ganar y también saber perder, aunque lo haga pocas veces. Cuando Ancelotti dijo "gracias presi por traerme de vuelta", era un sentimiento recíproco de todo el madridismo. Como alcalde estoy seguro de que Ancelotti se siente orgulloso de pasear el nombre de Madrid por todo el mundo porque ya es un madrileño de corazón italiano. Para mí, y no desconfíen ustedes, es un privilegio que reciba este premio de EL ESPAÑOL".

Carlo Ancelotti, muy emocionado

El entrenador del conjunto blanco agradeció con estas palabras el Premio León del Deporte entregado por EL ESPAÑOL en la gala de su 7º aniversario: "Es más fácil preparar un partido que un discurso. Felicitar a los demás galardonados en los Premios de EL ESPAÑOL en áreas tan diversas. Gracias a EL ESPAÑOL por incluirme en esta lista tan prestigiosa a pesar de ser solo un entrenador de fútbol. Recuerdo una anécdota de Alfredo Di Stéfano que decía "no lo merezco, pero lo trinco", yo no lo merezco, pero lo trinco también con ilusión".

Carlo Ancelotti, durante su discurso tras recoger el León de El Español Esteban Palazuelos

"Creo que es consecuencia de un año fantástico e inolvidable. Tengo una carrera larga, pero esta temporada ha sido imposible de superar para los madridistas. Ha sido único. La potencia y el eco de estos logros no solo se deben al brillante final, si no también a todo el camino andado y eso no lo podemos olvidar. Todo se logró entre una combinación de talento, preparación y compromiso con los jugadores y la afición en una conexión espectacular. Hay que tener en cuenta los valores del Madrid porque han distinguido al club como el mejor del mundo. Gracias también a mi querido presidente Florentino Pérez. Tuve la suerte de que pensara en mí otra vez para volver a este fantástico equipo y a esta fantástica ciudad".

Por último, el acto se cerró con el agradecimiento de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y reconocida madridista: "Ancelotti ha conseguido lo que muchos no se atrevían a imaginar. Lo ha conseguido luchando contra el desaliento. Gracias Carlo por mantener al Real Madrid en lo más alto, llevando su nombre con gloria por todo el planeta". Un broche de oro para una noche mágica tras una temporada de ensueño.

