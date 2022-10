Las polémicas decisiones de Melero López y el VAR enfadan al Real Madrid y le quitan dos puntos

El Real Madrid está muy disgustado con el arbitraje de Melero López en el encuentro de este pasado domingo ante el Girona. Los blancos dominaban en el marcador gracias al gol de Vinicius, pero el tramo final del encuentro se convirtió en una pesadilla por las decisiones del colegiado, que pese a contar con la ayuda del VAR, terminó tomando unas polémicas decisiones que han levantado muchas críticas y un gran enfado en el seno del club madridista.

Las dos acciones perjudicaron al Real Madrid de manera clara y le privaron de sumar dos puntos que, hasta que entró Melero López en acción, tenía en el bolsillo. No fue el encuentro más vistoso ni el más espectacular por parte del conjunto de Carlo Ancelotti, y aún así llegaron a los últimos minutos, los decisivos, por delante en el marcador gracias a su gran pegada y al acierto de Vinicius.

Todo parecía encarrilarse hacia una nueva victoria del líder, pero a falta de diez minutos para el final la tormenta arbitral se desató. El penalti inventado, como incluso el propio Ancelotti apuntó en la rueda de prensa, dejó boquiabierto a todo el mundo tras ser revisado en el VAR. Después, gol anulado a Rodrygo da pie a más interpretaciones pero hasta Michel, el entrenador del Girona, apuntó que una acción de ese estilo tampoco debería ser falta y que la norma tendría que ser revisada. Demasiados dedos apuntando en la dirección del colegiado.

El penalti inventado

Corría el minuto 77 de partido y el Girona colgó una pelota al área en una acción a balón parado. En la marabunta del área, ese esférico se perdió entre tantos cuerpos y terminó siendo despejado por el Real Madrid para lanzar la contra de Rodrygo. De hecho, varios de los jugadores del Girona ni siquiera llegaron a reclamar nada y rápidamente comenzaron a replegar para evitar el segundo tanto de los blancos.

Todo parecía normal hasta que Iglesias Villanueva llamó al auricular de Melero López y le instó a que se acercara a la pantalla para ver la jugada repetida. Después de verlo en varias ocasiones, se apreció de manera clara que el balón golpea sobre el pecho de Marco Asensio y que, posteriormente, sale rebotado en dirección hacia su brazo izquierdo. Un rechace hacia una mano que servía de protección y que no influyó en el juego lo más minimo.

Parecía complicado que aquello terminara en los once metros, pero Melero López se dio la vuelta, hizo el gesto de la pantalla y señaló el punto de penalti. Nadie daba crédito en el Santiago Bernabéu ni comprendía cómo, después de ver tantas repeticiones y tan claras, la decisión era la de señalar la pena máxima, pero ya no había vuelta atrás. Stuani aprovechó el regalo para empatar el choque.

Rodrygo se lamenta del gol anulado. EFE

Entonces el Real Madrid se volcó para tratar de revertir la injusticia. Buscó el gol y lo consiguió, salvo por una pequeña pega, que Melero López, y en este caso sin ni siquiera esperar al VAR, anuló el tanto de Rodrygo. La jugada ofrece muchísimas dudas. Mariano centró desde la banda derecha y Rodrygo remató contra el cuerpo de Gazzaniga.

El guardameta del Girona, sin embargo, no acertó a atajar el balón, y este se quedó suelto en el área pequeña. Rodrygo, que estaba muy atento, insistió en busca del gol. Gazzaniga llegó para poner tan solo una mano encima del balón y en esas el jugador del Real Madrid metió la puntera para anotar. El esférico no estaba atajado por el portero con las dos manos, pero aún así el tanto fue anulado.

Las reacciones

Carlo Ancelotti es un hombre comedido que nunca levanta la voz en rueda de prensa. Sin embargo, se vio en la necesidad de mostrar su indignación después de lo vivido. El técnico italiano hizo referencia al penalti: "No me gusta hablar de esto. La primera situación es clara, no es penalti porque le da en el pecho, no ha tocado el balón con la mano, se lo han inventando", apuntó.

Además, prosiguió y no quiso hacer sangre con la jugada del gol de Rodrygo: "La segunda situación es diferente, se puede pitar. Lo que me sorprende es que ha llegado en un momento importante del partido, estaba encarrilado, aunque nos costó mucho. Tras esta situación, tenemos dos puntos menos en la tabla".

El implicado en el penalti, Marco Asensio, también estalló en las redes sociales y no pudo evitar dejar un claro mensaje: "Definición de no mano que nos explican a principio de temporada. Increíble que hoy sí...", deslizó el balear.

Incluso Michel, el entrenador del Girona, se mostró sorprendido con las decisiones de Melero López en el Santiago Bernabéu. Sobre el tanto anulado a Rodrygo, explicó que para él lo normal es que sea gol: "La situación del gol nos pasó en Almería. Futbolísticamente es gol, pero la regla dice que no. Es una acción de juego, para mí no debería haber falta, pero la regla dice eso y ahí acaba la jugada".

En definitiva, desde todos los puntos de vista coinciden en señalar que Melero López se equivocó con las decisiones que tomó en el partido. Sin embargo, el Real Madrid se queda con dos puntos menos en la clasificación aunque sigue siendo el líder de la competición por delante del Fútbol Club Barcelona.

