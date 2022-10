Ancelotti, sobre el polémico penalti pitado a favor del Girona: "No es, se lo han inventado"

El Real Madrid no pudo pasar del empate frente al Girona. El conjunto madridista vivió los últimos minutos con mucha polémica, donde vieron como un dudoso penalti de Marco Asensio propiciaba el empate rival. Además, le anularon un gol a Rodrygo en la recta final.

Todo ello, lo analizó Carlo Ancelotti en la rueda de prensa posterior al encuentro. El italiano se mostró tremendamente en contra de las decisiones del colegiado, especialmente de la pena máxima. También explicó la dureza del calendario, que está obligando a prácticamente a todos los clubes a acumular gran cantidad de partidos en estos meses.

Y, pese a no sacar los tres puntos, aseguró que el equipo se siente "fuerte" para afrontar los siguientes encuentros. El próximo será en Champions League frente al Celtic y la semana que viene en La Liga frente al Rayo Vallecano. Unos compromisos que han de vencer para asegurar su posición de líder en las dos competiciones.

Polémica del partido

"No me gusta hablar de esto. La primera situación es clara, no es penalti porque le da en el pecho, no ha tocado el balón con la mano, se lo han inventando. La segunda situación es diferente, se puede pitar. Lo que me sorprende es que ha llegado en un momento importante del partido, estaba encarrilado, aunque nos costó mucho. Tras esta situación, tenemos dos puntos menos en la tabla"

El arbitraje realizado

"No sé si no hemos ganado por eso. Este episodio ha perjudicado el partido. Pudimos jugar mejor, pero en este momento de la temporada es difícil tener un nivel muy alto de juego. Con mucho esfuerzo el partido estaba encarrilado".

Problemas en el equipo

"No estamos al nivel que estuvimos la semana pasada, hemos tenido algunos problemas, con la vuelta de los jugadores lesionados, lo de Rodrygo, Modric, Tchouaméni... Estamos jugando muchos partidos y notamos el cansancio. Son momentos de dificultad que todavía no nos han afectado mucho. Tenemos la ocasión el miércoles de ser primeros y el objetivo es llegar líderes al parón. De momento lo tenemos todo en la mano".

Sufrir en el campo

"Los partidos son complicados ante todos los equipos, es normal. El nivel no es excelente porque hay muchos partidos, demasiados, y no hay tiempo de recuperar 100% física y mentalmente. No veo a nadie jugar espectacular, todos los equipos sufren".

Las quejas de Vinicius tras el gol.

Estado de los jugadores

"Puedo decir que la plantilla está fuerte, pero las palabras se las lleva el viento. Hay que demostrarlo en el campo. Tenemos dos partidos en casa y la salida al Rayo."

El estado del césped

"Es un problema que hemos tenido, estamos intentando arreglarlo. Estamos todos preocupados por esto, ojalá se pueda resolver pronto".

