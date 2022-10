Marco Asensio estalla en redes tras la decisión arbitral: "Definición de no mano"

El partido entre Real Madrid y Girona dejó a muchos descontentos. Especialmente en el conjunto blanco, donde nadie acabó satisfecho con la actuación de Melero López y el VAR en el tramo final del encuentro. Todo lo desató el penalti pitado contra los merengues por las manos de Marco Asensio.

El jugador del Real Madrid siguió la tónica de su entrenador, Carlo Ancelotti, en rueda de prensa. El técnico blanco se mostró muy crítico con la decisión de señalar pena máxima a favor del conjunto catalán. A la postre, el gol de Stuani desde los once metros sirvió al Girona para empatar.

Y el propio Asensio dejó muy clara su postura en las redes sociales acerca de la polémica jugada que marcó el partido. A través de un tuit, se mostró en contra de lo arbitrado y aseguró que eso no era lo que les habían explicado en las reuniones del Comité de Colegiados a principio de temporada.

Definición de NO MANO que nos explican a principio de temporada…

Increíble que hoy sí … pic.twitter.com/ZSWTnGcu0u — Marco Asensio (@marcoasensio10) October 30, 2022

"Definición de NO MANO que nos explican a principio de temporada… Increíble que hoy sí …", eran las palabras de un frustrado Marco Asensio tras el partido. El centrocampista del Real Madrid era uno de los protagonistas del partido tras la acción que propició la igualada del equipo rival.

De este modo, el conjunto merengue pierde gran parte de su ventaja en la clasificación de La Liga. Únicamente le saca un punto al Barça, lo que deja muy apretada la parte alta que sigue dominando el club de Concha Espina de manera muy exigua.

Ancelotti, en contra

Carlo Ancelotti también puso de manifiesto su posición. El italiano no compartió la decisión de Melero López y el VAR de rearbitrar la jugada. Una mano de la que dio explicaciones tras el duelo ante las preguntas de los periodistas. También se mostró muy decepcionado con ello.

"No me gusta hablar de esto. La primera situación es clara, no es penalti porque le da en el pecho, no ha tocado el balón con la mano, se lo han inventando", atizaba Ancelotti en la rueda de prensa posterior al partido. Una sensación de que se le habían escapado los tres puntos.

Otro de los que mostró su disconformidad con lo ocurrido fue Emilio Butragueño. "No nos gusta hablar de los arbitrajes, pero ha sido muy raro lo que hoy hemos presenciado aquí", explicó a los micrófonos tras lo visto en el Santiago Bernabéu.

