Camavinga: "El Real Madrid fue mi sueño desde pequeño, cuando vinieron a ficharme no dudé"

Eduardo Camavinga se ha convertido en todo un fenómeno social. Desde que llegó al Real Madrid, su popularidad ha ido subiendo como la espuma. Recientemente, el centrocampista francés ha concedido una entrevista a la revista GQ, en la que habla del fútbol, el club blanco y también de su pasión por la moda.

Dejó su Francia natal para aterrizar en el Santiago Bernabéu: "Ha sido mi sueño desde pequeño. Es el mejor club del mundo y cuando vinieron a ficharme no tuve ninguna duda de que quería venir". Precisamente, en el Real Madrid ha tenido a sus dos grandes referentes dentro del deporte rey.

"He aprendido mucho de Modric y Kroos. Lo primero, la posición en que ellos juegan en el campo y las características, pero también lo que hacen fuera: practicar deporte después del entrenamiento, descansar… Son cosas que me aplico porque son buenas para mí", ha asegurado Camavinga.

Del Rennes al Real Madrid: "Es diferente, otra dimensión a hacerlo en Rennes, donde también era muy popular, pero nada que ver con lo que soy ahora que juego en el Real Madrid. Cuando viajo a otro país sigo pensando que la gente no me va a reconocer, pero sí me reconoce porque los partidos del Madrid se ven en todo el mundo. No ha sido un shock, ya que ya estaba acostumbrado a la popularidad, pero sí que es otro nivel".

Camavinga dándole el relevo a Luka Modric en el partido REUTERS

En la casa blanca ya es uno más en un vestuario repleto de estrellas: "Soy extrovertido, hablo con cualquiera. Me resulta fácil y desde el primer día todo el mundo fue amable conmigo. Mi adaptación ha sido fácil y rápida. Mis mejores amigos, por mi idioma, son franceses, pero me hablo con todos. Un poco más con Aurélien (Tchouaméni), Rüdiger, Benzema o Alaba. Me gusta vivir en Madrid, el clima y la gente".

Del vestuario al banquillo, a la figura de Carlo Ancelotti: "Es uno de los mejores del mundo porque ha sido capaz de ganar muchas competiciones diferentes en muchos países. Es una persona que habla mucho con los jugadores, también con los jóvenes. Cuando llegué me dio unos roles y me explicó lo que quería de mí. Tanto si soy titular o suplente, siempre me transmite mucha confianza".

Además, Camavinga ha puesto de relieve que su hambre por ganar más y más títulos permanece intacto: "El año pasado ganamos cuatro títulos (incluye la Supercopa de Europa, ganada en el primer partido de este curso), para lo que vine a Madrid. Estoy muy feliz, pero ahora queremos más. Francia es favorita para el Mundial de Qatar porque tenemos mucho jugador de clase mundial. Jugar la Copa del Mundo sería un sueño".

La moda

"Me encanta la moda y me gusta vestirme bien. Simplemente me gustan la ropa y las zapatillas. Cuelgo muchas fotos en mi Instagram. A mi madre lo que más le gusta es que me ponga trajes, así que cuando llegó la propuesta de Balenciaga para desfilar, a mi madre le entusiasmó. Me dijo que lo tenía que hacer sí o sí. Así que lo hice y me gustó mucho. Les he dicho si es posible repetir. Fue una bonita experiencia, pero soy futbolista, no modelo", ha comentado un Camavinga que también ve su futuro en la moda: "Me gustaría, por supuesto. Pero lo primero es jugar bien al fútbol y después ya veremos".

Para finalizar, ha hablado sobre su 'yo' más personal: "Soy una persona que disfruta mucho de la vida y no me importa lo que digan los demás, solo mis compañeros y mi familia. Soy el mismo que hace tres años. Soy un chico inteligente que no va a perder la cabeza por el éxito. Siempre mantengo la cabeza fría. Soy un tipo sonriente y un sol. Solo cambiaría de mí mi pierna derecha: es muy mala".

