Ancelotti: "Hay seis títulos en juego y queremos luchar por todos ellos"

El Real Madrid mira hacia el futuro con la expectativa de sumar el primer título de la temporada. Será en cuestión de días, ya que los blancos afrontarán el próximo 10 de agosto la disputa de la Supercopa de Europa. Un trofeo de esos complicados porque si se gana no se valora y si se pierde supone objeto de críticas.

Sin embargo, en el Real Madrid están convencidos de que lo mejor es quitar el nombre de la copa y afrontarlo como si fuera una nueva final de Champions. El reto para este curso sigue siendo pelear por los seis títulos y para ello es indispensable empezar bien esa carrera doblegando al Eintracht de Frankfurt, ganador de la Europa League la pasada temporada.

Ancelotti ha atendido a los medios oficiales de la UEFA y ha hablado sobre la situación en la que llega su equipo y en la que llegan sus jugadores después de una temporada extraña. Los blancos han vuelto a viajar a Los Ángeles para prepararse en UCLA. Además, han pasado por grandes ciudades como Las Vegas donde han tenido sus primeros partidos.

Aunque les falta algo de rodaje, el italiano es ambicioso y confía en que puedan plantar cara al equipo alemán, que llega con algo más de urgencia al partido ya que su campeonato empieza antes que La Liga. No obstante, el Madrid no conjuga otro verbo que no sea ganar.

"Tenemos algunas desventajas más que el Eintracht, que empieza su temporada antes, pero jugaremos para ganar. Miramos hacia adelante y no hacia atrás. Las victorias del año pasado refuerzan lo que creemos, pero tenemos que centrarnos en los próximos partidos. En esta próxima temporada hay seis títulos en juego y queremos luchar por todos ellos".

Ancelotti reconoce que la magia de ganar la final de Champions de París, triunfo que les permitirá estar en Helsinki el próximo día 10, sigue estando presente en el vestuario: "Estamos preparados. El equipo ya está en plena forma. La alegría y la satisfacción que se sienten después de victorias como en la final de la Champions League tienden a quedarse, haciéndote sentir que nadie debería ocupar tu lugar. Y eso es una motivación muy fuerte para seguir ganando".

Análisis de altas y bajas

El entrenador italiano también habló de su nueva plantilla. Tiene retoques como Tchouameni o Rüdiger, pero también alguna bajas: "Creo que tenemos dos jugadores que están entre los mejores del mundo en su función. En primer lugar, su calidad aumenta la capacidad física y técnica del equipo. Luego está adaptarse al grupo y que el grupo se adapte un poco a ellos".

Y finalizó mandando un mensaje de apoyo a las leyendas que ya no están: "No hay que olvidar que los tres que se fueron, Marcelo, Isco y Bale, han hecho historia para este club en los últimos años, por lo que todo el madridismo está agradecido a esos jugadores. Esperamos que los nuevos puedan repetir las hazañas de los que se han ido".

