Borja Mayoral, sobre su salida del Real Madrid: "Hablé con Ancelotti, me veía suplente de Benzema"

Borja Mayoral ya es nuevo jugador del Getafe a todos los efectos. El delantero español estaba llamado a ser uno de los nombres propios más importantes entre los delanteros nacionales del futuro. Sin embargo, no ha terminado de dar el paso para ser considerado como un jugador a seguir por los grandes. De ahí que su aventura en el Real Madrid no pudiera terminar en éxito.

Tras deslumbrar en la cantera y en el Castilla, Mayoral ha pasado después por clubes como Wolfsburgo, Levante, Roma o Getafe. Pasos más o menos positivos, pero siempre perteneciendo al conjunto madridista y con el reto de poder consolidarse en la primera plantilla del club de la capital. Pero este verano ha puesto fin a ese sueño y ha apostado de lleno por el Getafe.

Sin embargo, reconoce que este mismo verano había podido hablar con Ancelotti porque él se veía capacitado para formar pareja atacante junto a Benzema en el primer equipo. No obstante, el italiano no lo ha considerado así y la oferta llegada desde Getafe no se ha podido rechazar.

"No sé si hubiera tenido minutos allí, pero quería disfrutar mucho más. Buscaba protagonismo y aquí creo que voy a jugar mucho más. Tenía contrato y me veía como suplente de Benzema, claro. Tuve pocas conversaciones con Ancelotti".

Segunda aventura en Getafe

Guarda un gran recuerdo de su paso por el Real Madrid, pero ahora ya mira hacia delante: "Hay muchos motivos para venir. Estuve genial en los seis meses pasados. Me siento en casa. Tuve conversaciones con el míster y el club para volver. Ha sido largo, pero estoy feliz. Estoy acostumbrado a vivir los mercados de esta manera. Estoy donde quiero".

"Son muchas cosas positivas. Buscaba desde hace tiempo la estabilidad que me da ahora el Getafe. Ayuda para coger confianza. Han sido muchas cesiones y esta estabilidad me hará mejor jugador. Se está viendo en el mercado que el Getafe se ha puesto las pilas y está haciendo muy buen equipo. No hay presión especial. La hay siempre, pero conozco bien la casa y no me siento presionado. Trataré de aportar mi calidad técnica, juego en equipo y goles. Estoy dispuesto a trabajar a tope".

Sobre su forma de jugar, Mayoral ha dejado claro que no le importa compartir espacios: "Me gusta jugar con dos delanteros. Con Enes hicimos una pareja buena que se complementa bien. Ojalá podamos hacer muchos goles. Son decisiones suyas y las acataré. El míster me ha transmitido su confianza. Nos conocemos bien y saldrá un gran año. No me he marcado meta de goles. Simplemente tener tranquilidad de tener firmados cinco años, lo que me ayudará mentalmente. Jugando así los goles vendrán solos".

Además, el delantero madrileño confía en que el hecho de jugar sin la presión del descenso desde el primer momento les permita tener una temporada mucho más ilusionante: "Es mi primer día y no puedo hablar mucho. El arranque del año pasado hizo que todos los partidos eran finales y eso te añade presión. Conocemos bien al míster, sabemos el buen trabajo que hizo esos seis meses y estamos tranquilos".

Respecto al futuro, Mayoral no se cierra puertas. Ni las de volver al Real Madrid ni incluso un salto a la selección española. Pero ahora lo que quiere es jugar sin la presión que siempre ha tenido por esperar un retorno al club blanco: "Mi deseo es sacar todo lo que llevo aquí y estar tranquilo. Han sido muchos años con esa presión de hacerlo bien para volver al Madrid. Sobre la Selección quién sabe. En esas convocatorias siempre se cuela una sorpresa. Ojalá. Todo depende de cómo empiece la temporada el equipo y si yo marco goles. Me encantaría, pero si no se puede esta vez lo intentaremos para las siguientes".

