Gonçalo Ramos demuestra por qué el Real Madrid le sigue y hace olvidar al Benfica a Darwin Núñez

El Real Madrid ya seguía a Gonçalo Ramos antes de este martes en el que hizo su gran presentación en la Champions League. Es fase de clasificación y su rival era el FC Midtjylland, pero este delantero es una de las jóvenes promesas de esta competición y dará que hablar durante todo el año. El ariete portugués marcó un hat-trick, pero como dijo su entrenador Roger Schmidt, pudo anotar "uno o dos más". Este killer del área ha hecho olvidar de primeras a Darwin Núñez.

Con una cláusula de rescisión de 120 millones de euros, el natural de Olhão ya ha sonado este verano para Real Madrid y Paris Saint-Germain. Luis Campos le tiene en el radar desde hace tiempo, pero finalmente optaron por Hugo Ekitike, la perla gala que también tiene en cartera el equipo merengue. El goleador de 21 años lleva en la cantera del equipo lisboeta desde 2013, cuando tan solo tenía 12. Fue el máximo goleador de la Youth League de 2020 con ocho goles. En esta competición perdió ante los blancos la final en la que marcó dos tantos.

Si alguien sabe de esto en Portugal ese es Nuno Gomes. El histórico delantero ha apadrinado a la perla del Benfica y espera "que marque tantos o más goles" que él. "Solo en sueños podía haber sido mejor, pero tenemos que centrarnos en el próximo partido", dijo un joven Gonçalo Ramos en la televisión oficial de su club tras su histórica actuación con la que se convirtió en el tercer portugués más joven en marcar un hat-trick en Champions tras Joao Félix y Eusébio.

Schmidt está encandilado. El técnico ya pone en alerta a su club explicando que "es un jugador interesante para otros clubes", aunque le quita plomo al asunto y asegura que no está "preocupado". Tras perder a Núñez a cambio de 100 millones de euros, el Benfica estaba seguro de que podía darle las llaves a Ramos. Aunque en la segunda parte de la pasada temporada jugó por detrás del uruguayo, este martes fue el punta del equipo y no defraudó.

Es más, él mismo se comparaba con un jugador que tampoco es un nueve, pero ha sumado muchos goles en su trayectoria: Thomas Müller. "Creo que tengo algunas similitudes con él y también es un ejemplo para mí. Teniendo en cuenta lo que hago y lo que hace él, me gusta la comparación. Es una posición en la que me siento cómodo en el juego. Siempre he jugado ahí, desde que empecé", explicó en una entrevista en la página web de la UEFA haciendo referencia a su demarcación como mediapunta.

[El debate del Real Madrid para fichar un '9': dos perfiles y las opciones en el mercado]

El Real Madrid, conociendo estas habilidades goleadoras, le tenía en cuenta como un posible candidato a nueve suplente. El jugador destacó en una posición un poco más retrasada, pero en Portugal también están convencidos en que puede desenvolverse como un gran delantero centro. Sus dos primeros goles ante el Midtjylland demuestran que se mueve en el área como nadie para conseguir la mejor posición para rematar de cabeza. En el tercero, con un gran control se crea el espacio que necesitaba para anotar con su diestra.

El jugador ya está en el radar de la Selección. Tras ser el máximo goleador del Europeo Sub19 en 2019, Fernando Santos lo ha tenido siempre presente. El próximo paso será su debut con la absoluta. Mientras, el hijo de Manuel Ramos, un exjugador que pasó inadvertido por clubes lusos de segundo nivel, no para de aumentar su valor. Eso sí, el Benfica lo tiene claro: pide la cláusula de 120 millones de euros.

