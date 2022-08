Borja Mayoral, nuevo jugador del Getafe

Se confirma lo que era un secreto a voces desde hace semanas, Borja Mayoral es nuevo futbolista del Getafe. El equipo azulón ha hecho oficial su fichaje y la cifra que percibirá el Real Madrid por el delantero del sur de Madrid será cercana a los 10 millones de euros.

El de Parla se suma así a Take Kubo y a Luka Jovic en la 'operación salida' del Real Madrid, una venta que puede no ser la última, ya que jugadores como Jesús Vallejo, Mariano Díaz, Reinier Jesús o Álvaro Odriozola también tienen muchas papeletas para abandonar la entidad madridista, ya sea en forma de cesión o venta.

En el caso de Mayoral, el canterano del equipo blanco siempre tuvo como objetivo triunfar en el Real Madrid, pero después de varias etapas en el Santiago Bernabéu que ha intercalado con múltiples cesiones, sus caminos se separan definitivamente.

No se marchará muy lejos Mayoral, que seguirá en la Comunidad de Madrid. El delantero ya sabe lo que es jugar en el Coliseum Alfonso Pérez, en el que jugó la segunda mitad de la pasada campaña cedido precisamente por el Real Madrid.

Un préstamo en el que convenció a cuerpo técnico, directiva y aficionados getafenses, ya que en 18 partidos consiguió 6 goles, cifras que mejoraron su primera parte de la temporada, donde jugó para la Roma de José Mourinho. Mayoral no acabó ganándose un puesto en el equipo de la loba y volvió a España.

Ahora, será una de las principales referencias en ataque de un Getafe que se ha reforzado durante este verano, incorporando a Portu, Domingos Duarte o Luis Milla.

En clave Real Madrid, el equipo de Ancelotti pierde así a uno de sus delanteros, por lo que solo Karim Benzema y Mariano son los arietes 'puros' de la plantilla. También está Latasa, del Castilla, pero al mirlo todavía le falta experiencia en la élite.

Con este contexto y la poca confianza demostrada en Mariano por parte del cuerpo técnico, las alternativas para suplir a Benzema pasan por modificar la posición natural de varios jugadores.

El 'falso 9' del Madrid

Ancelotti ya anunció que prepara a varios futbolistas para la posición de 'falso 9'. Entre ellos destaca Hazard, el belga parece totalmente recuperado de sus problemas en el tobillo después de que se le haya retirado la placa y haya mostrado un buen nivel en los partidos de preparación en Estados Unidos.

Además del ex del Chelsea, Asensio y Rodrygo pueden actuar en la punta de ataque. El balear es un jugador con facilidad para llegar a gol, pero su rendimiento en las últimas temporadas no ha sido el deseado y todavía no se sabe si va a continuar en el club.

En lo que respecta a Rodrygo, el joven futbolista brasileño está creciendo dentro del equipo y, aunque su posición natural es la banda derecha, ha mostrado un colmillo que no todos los atacantes del Real Madrid tienen y que le puede ayudar a jugar como delantero a pesar de no ser un jugador de área.

