Mendy se hace indiscutible para Ancelotti: supera los rumores del mercado y busca su confirmación

Ferland Mendy ha sido uno de los nombres del verano en el Real Madrid. En una plantilla y, sobre todo, en un once titular de galácticos, siempre hay algún puesto que recibe más críticas. Y los laterales han sido esas posiciones dentro del club blanco. Con estrellas como Benzema, Courtois, Modric o Vinicius, hay otros jugadores que todavía no tienen todo el crédito ganado para ser considerados indiscutibles en el conjunto merengue.

Uno de esos casos podría ser el del lateral galo, quien ha protagonizado algunos rumores en el mercado por las diferentes circunstancias que le han rodeado. A pesar de que su rendimiento ha sido casi siempre intachable y de que se ha caracterizado por la corrección, Mendy no ha estado exento de una circunstancia que sufren todos los jugadores que pasan por el Real Madrid.

Cierto es que su última temporada no fue la mejor, al menos no tan regular como las que había hecho bajo las órdenes de Zinedine Zidane. Sin embargo, ha demostrado sobradamente que su fichaje fue un acierto rotundo. Ahora ha recibido la total confianza de Carlo Ancelotti, quien cuenta con él como dueño del carril zurdo a pesar de los fichajes, las lesiones, los rumores y las rotaciones.

Ferland Mendy durante uno de los partidos de pretemporada Real Madrid

Mendy y diez más

Esta es una premisa que se le podría aplicar a muchos jugadores del Real Madrid, especialmente a los citados anteriormente. Pero también a otros como Militao o David Alaba. La realidad es que ahora mismo, en el conjunto blanco, son Ferland Mendy y 10 más. El galo es el lateral izquierdo del Real Madrid titular y así lo ha confirmado Carlo Ancelotti después del partido contra el Club América en pretemporada.

No ha sido el verano más fácil para Mendy, ya que han surgido dudas y rumores en torno a su figura. Sin embargo, el italiano lo tiene absolutamente claro. 'Carletto' confía en él 100%, una circunstancia que ya sucedía con Zinedine Zidane. Si ambos estaban de acuerdo, por algo será. Algo habrá hecho un Mendy que tiene una curiosa estadística de su lado. Con él en el campo, el equipo casi nunca pierde.

Ancelotti siempre ha defendido a su jugador por encima de todo. Le encanta su capacidad física y su recorrido. Es uno de los grandes valores en la plantilla en cuanto a los dos registros. Pero el técnico italiano también valora su capacidad de crecimiento y adaptación. Destaca el empeño que Ferland ha puesto para mejorar en ataque, para ser más protagonista de medio campo hacia delante y para participar en la salida de balón. Si su flanco no es el débil, el equipo se hace mucho más peligroso e indefendible.

Superando los rumores

Las últimas semanas de Ferland Mendy no han sido fáciles, aunque él nunca ha dado ninguna muestra de nerviosismo. Al menos de cara a los medios de comunicación. Está siendo un verano de muchos movimientos en la defensa del Real Madrid, no solo en cuanto a llegadas, si no en cuanto a variantes aplicadas al juego.

Ha regresado Odriozola y se ha sumado Antonio Rudiger a la plantilla. Además, también se mantiene en el vestuario la figura de Jesús Vallejo. Y destaca la salida de Marcelo, único recambio hasta ahora del galo por esa banda. Eso provocó que durante semanas se albergaran muchos rumores en torno a la posible llegada de un jugador para esa demarcación. También incluso de una posible venta de Mendy y el fichaje de una estrella para el lateral.

Ferland Mendy durante un entrenamiento Real Madrid

El galo se ha mantenido ajeno a estos rumores, al margen de todo, frío y sin hacer caso. Concentrado en su comentido. Finalmente, ha ganado la batalla ya que no ha llegado a estar en el mercado y tampoco se ha consumado la llegada de un recambio como hubiera sido el caso de Fran García. Además, en el club han decidido que tampoco ascienda la figura de un canterano ilustre como Miguel Gutiérrez. Así pues, tiene el puesto a su entera disposición. Solo las eventuales apuestas por Alaba, Nacho o Rudiger le harán un mínimo de sombra y le darán el descanso necesario.

El año de su confirmación

Ante esta situación, Ferland Mendy se encuentra solo ante el peligro. Sin embargo, no es una circunstancia que vaya a amedrentarle ni mucho menos. El francés, exjugador del Olympique de Lyon, ha cumplido con creces desde su llegada al Real Madrid. Ha demostrado siempre una enorme regularidad y un gran rendimiento.

En el club había una gran preocupación por saber quien ocuparía el puesto de Marcelo cuando este tuviera que salir por su edad y Mendy ha terminado con cualquier tipo de debate. Su corrección ha terminado con la preocupación que dejó en muchos aficionados la salida de jugadores como Reguilón y ahora es un fijo en el puesto.

Solo las lesiones han conseguido pararle, las cuales fueron un lastre la temporada pasada. El galo sufrió mucho a nivel muscular. De hecho, en esta pretemporada ya ha tenido alguna molestia en forma de sobrecarga. Mendy quiere huir de ese calvario y consumar su confirmación definitiva en curso en el que tendrá toda la responsabilidad por el carril izquierdo. Después de ganarse el cartel de intransferible y también de indiscutible, ahora quiere ir camino al estrellato, al perfecto entendimiento con Vinicius y a ganarse un lugar preferencial en el corazón del madridismo.

