Ferland Mendy y un año de incertidumbre en el Real Madrid: de los fichajes a los equipos que le quieren

El expediente Ferland Mendy es uno que permanecerá abierto toda la temporada. No saldrá, el club está muy contento con él y se valora la progresión que está teniendo. Pero la realidad es que su frente no deja de abrirse. A su estado físico con lesiones que le suelen mermar, se le une ahora que Carlo Ancelotti tendrá más opciones tras la llegada de Antonio Rudiger, pudiendo mover a David Alaba al lateral. Mientras tanto, los equipos llaman a la puerta de sus representantes. Una gran oferta podría cambiarlo todo.

Mendy ya está trabajando en Valdebebas. El francés ha comenzado junto a 11 compañeros más la pretemporada. La sensación es de tranquilidad en su entorno, pero sus peticiones de mejora de contrato y el hecho de saber que hay pretendientes detrás crean una inquietud que no termina de disiparse. Además, tiene muy complicado su reto de ir al Mundial de Qatar 2022. No cuenta para Didier Deschamps y el hecho de que pueda tener menos minutos este año tras las incorporaciones no aumenta sus opciones.

En el pasado, la Juventus intentó ficharle, tal y como confirmó su representante Yvan Le Mée. El equipo italiano no se olvida de él, pero no está en condiciones de poner los 50 millones de euros que igualarían la cantidad que pagó el Real Madrid al Olympique de Lyon en 2019. El Paris Saint-Germain también está pendiente de él y el mercado de la Premier League es el más preparado para afrontar su fichaje. Una llamada puede cambiarlo todo este verano.

Ferland Mendy pasa las pruebas médicas. REAL MADRID

El club espera que este año mejore su situación física a pesar de ser una temporada exigente en cuanto al número de encuentros. Durante la 2021/2022, Mendy se perdió 17 encuentros. Durante meses el galo fue una casi una certeza en cada convocatoria de los blancos, pero este último año ha estado lejos de rozar dicha sensación. El Real Madrid teme por un historial de lesiones que va en aumento y que deja en claro que Ferland necesita un sustituto de garantías para la próxima temporada.

Por eso se toma la decisión de usar el recurso de David Alaba. Carlo ya arrancó la campaña pasada colocando al austriaco en esta posición por los problemas físicos de Mendy. El fichaje del alemán Antonio Rüdiger le hará reubicarse a la posición en la que irrumpió y creció en el Bayern. Con Alaba el Madrid no solo fichó un jugador de garantías y contrastada experiencia, también fichó versatilidad. Es por lo que la apuesta es decidida para que el lateral izquierdo no flaquee.

Las dudas deportivas están ahí, pero aún así para Ancelotti Mendy es fundamental. La entidad no está por la labor de dejarle salir. De hecho, el que sí saldrá este verano es Miguel Gutiérrez, cedido a un equipo en el que pueda dar un salto de categoría. Fran García no vendrá finalmente. El único especialista en el costado zurdo es el galo, que tendrá como recambios a Alaba y Nacho Fernández. Si el canterano sigue mejorando como se prevé, una salida de Ferland estaría bien resguardada.

Mendy tiene contrato hasta junio de 2025, pero ha contactado con el club en varias ocasiones para pedir una ampliación. Esta situación ha incomodado a la entidad, cuestión por la que no se cerrarían en banda a una venta si llegara una oferta atractiva. La entidad cree que esa mejora se la debe ganar esta temporada, dando un salto de nivel aún mayor. De esta manera, sí le podría tocar el turno de renovar, como harán varios de sus compañeros este verano.

¿Una salida?

Si su paciencia se agota, no le faltarán pretendientes. Desde Italia aseguran que la Juventus de Turín está detrás del nacido en Meulan-en-Yvelines, quien podría ser el recambio ideal para el brasileño Alex Sandro. Massimiliano Allegri desea apelar a la buena relación personal y profesional entre Florentino Pérez y Andrea Agnelli para fichar al lateral francés. Por ahora no se ha producido ese contacto, pero no se descarta que pueda suceder durante el verano.

Lo mismo sucede con el PSG. El equipo parisino ya ha realizado algunos refuerzos y cerrado algunas salidas. Pero no se quedarán ahí. El conjunto capitalino tiene a Nuno Mendes en dicha posición y pese al buen rendimiento, su inexperiencia hace que estén buscando un lateral de primer nivel. La traba con Mendy es su mala experiencia en el pasado con esta entidad. Cuando era joven se marchó renunciando a crecer en su academia.

