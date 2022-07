Jovic vuelve a cargar contra Ancelotti: le culpa de haber fracasado en el Real Madrid

Luka Jovic ha dejado atrás su etapa en el Real Madrid, la cual acabó siendo un fracaso durante los tres años que duró. El delantero serbio trata de reencontrar su mejor versión en Florencia, en las filas de la Fiorentina. Eso sí, parece que todavía no ha podido quitarse la espina de no haber triunfado de blanco. Ni con Zidane ni con Ancelotti.

Aterrizó en el Real Madrid como una apuesta de Zinedine Zidane, pero pronto perdió la confianza del francés. Tras dos años llegó Ancelotti, aunque con el italiano tampoco ha logrado resarcirse y volvió a contar muy poco durante el último curso. Ahora en manos de Vincenzo Italiano, parece haber tanto feeling que Jovic desprecia su pasado.

DAZN ha entrevistado a Jovic, quien ha hablado de sus primeras semanas como futbolista de la Fiorentina. Se siente bien y elogia a su nuevo entrenador: "Necesitaba un entrenador así, que me empujara a trabajar tan duro. Espero hacer grandes cosas con Vincenzo Italiano", dijo Jovic en lo que muchos ha entendido como un 'dardo' hacia el método de Ancelotti.

[El negocio del Real Madrid con Luka Jovic: una salida estratégica y sin agujeros en la economía]

Es difícil creer que si Jovic no ha triunfado en el Real Madrid haya sido por culpa de Ancelotti. De hecho, no es el primer latigazo que da al italiano tras salir del Real Madrid: "Me dijeron que el entrenador es capaz de mejorar a cada jugador", señalaba hace unas semanas.

Quizás Jovic se fuera de la lengua aquella vez, ya que días después hablaba bien diferente de Ancelotti. "Es uno de los más grandes de todos los tiempos y ha sido un honor trabajar con él", decía días más tarde. Pero ahora vuelve a la carga, lo que genera desconcierto sobre el mensaje del serbio.

Luka Jovic antes de un partido con el Real Madrid Europa Press

Por lo demás, a Jovic le van las cosas bien en sus primeros pasos como jugador de la Fiorentina. En los primeros amistosos de pretemporada ya ha marcado cinco goles, que son dos más que los tres que marcó en el Real Madrid durante tres años. Falta por ver si el ex del Eintracht es capaz de mantener esa buena racha cuando arranque la temporada oficial.

"Elegí Florencia por varias razones. Lo más importante eran la ambición y la idea de fútbol ofensivo. Porque este es uno de los pocos clubes que hay en toda Italia que juega al ataque. Además, por este vestuario han pasado innumerables jugadores serbios", dice sobre su presente en la entrevista con DAZN.

Allí jugará los dos próximos años. El Madrid abrió la puerta a su salida a cambio de desprenderse su salario y quedarse con el 50% de sus derechos para una futura venta. El tiempo dirá si Jovic es capaz de revalorizarse en Italia y dejar algo de dinero en las arcas del Real Madrid o ni siquiera eso.

Sigue los temas que te interesan