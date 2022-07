Jovic: "Ancelotti es uno de los más grandes de todos los tiempos, fue un honor trabajar con él"

Luka Jovic no acabó de cuajar en el Real Madrid. El delantero serbio no fue protagonista en las temporadas en las que vivió de blanco y apenas anotó tres goles en toda su etapa madridista.

Ahora tiene un nuevo club, la Fiorentina, donde nada más aterrizar lanzó lo que se podría entender como un dardo a Ancelotti: "Me dijeron que el entrenador es capaz de mejorar a cada jugador". Pero nada más lejos de la realidad, después de marcar cinco goles en su primer partido amistoso y de ser presentado oficialmente, el balcánico ha tenido palabras de cariño para el técnico italiano:

"No hablé con él en estos días, es uno de los más grandes de todos los tiempos y ha sido un honor trabajar con él". También señaló que "siempre jugué mejor con dos delanteros, pero en Frankfurt jugábamos con tres y en el Madrid también con uno. Solo digo que tengo que ayudar, lo demás es tarea del entrenador".

Luka Jovic en la concentración de la Fiorentina. ACF Fiorentina

El técnico italiano contó por momentos más con Mariano Díaz que con el serbio. Incluso probó a Marco Asensio o Eden Hazard como falsos nueves para no situar en el once titular a Jovic. Su paso fue testimonial por el Real Madrid, dejando un par de goles en el contador y estando muy lejos de las expectativas que generó cuando el equipo merengue pagó por sus servicios 60 millones de euros. Su decepción era compartida por una afición que nunca le llegó a idolatrar.

En sus primeras palabras como futbolista 'viola', Jovic ha explicado por qué eligió al equipo italiano: "Como dije varias veces, para mí es un placer estar aquí y vestir esta camiseta. Muchos futbolistas balcánicos tuvieron en este equipo un papel importante y esto fue un empujón. Me he entrenado durante todo el verano y creo que he llegado aquí en forma, solo tengo un pequeño problema en el gemelo que no me preocupa".

[Jovic debuta con póker de goles con la Fiorentina y la afición del Real Madrid no pasa por alto un dato]

En su primer partido dio buena cuenta de su capacidad goleadora, e incluso se atrevió a lanzar y marcar un penalti. "Quise lanzarlo yo durante el amistoso porque para un futbolista marcar goles es muy importante y espero lanzar más en el futuro", ha indicado.

Sobre su compatriota Dusan Vlahovic, ex de la 'Fiore' y que actualmente juega en la Juventus, ha comentado que "Dusan lo hizo genial en Italia e intentaré hacer lo mismo. En la selección somos compañeros y aquí rivales. Me habló genial del campeonato y de este club".

Nuevos retos

También ha tenido palabras de halago para Cristiano Ronaldo, al que considera su máximo referente: "Me inspiro en Cristiano, es el más grande de todos los tiempos y ojalá pueda hacer lo que hizo él en Italia". Llevará el dorsal 7 en el equipo italiano, al igual que ha hecho Cristiano en la mayoría de sus equipos. "Era el único disponible que me gustaba, es la primera vez que lo utilizo", ha dicho Jovic.

Ahora, Jovic ha bajado varios escalones, y no jugará la Champions League, disputará la Conference League. "Nunca disputé esta competición, pero tengo experiencia en Europa y creo que tenemos las cualidades para llegar lejos", ha finalizado.

Sigue los temas que te interesan