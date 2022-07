La marcha de Jovic no desatasca la operación salida del Madrid

El jugador serbio Luka Jovic ya es de la Fiorentina, pero más allá de él, el Real Madrid ya ha comenzado la pretemporada y no ha conseguido deshacerse de algunos jugadores. Mariano, Kubo, Mayoral, Reinier, Ceballos, Asensio o Vallejo son los señalados para salir, pero de momento no hay ventas y se acercan los primeros partidos de preparación para los de Ancelotti.

Empiezan por tanto las prisas, porque cuanto más tiempo pase menos margen de maniobra tendrá el Real Madrid para realizar algún fichaje extra tras los ya conocidos de Rudiger y Tchouameni. Especialmente clave es la fecha del 10 de agosto, cuando el Real Madrid tendrá que enfrentarse al Eintracht de Frankfurt en la Supercopa de Europa. Cuatro días después empezará la Liga y lo ideal sería tener la plantilla lo más parecida posible a la que cerrará el mercado y se mantenga durante todo el año.

Seguramente el tema más espinoso es el de Marco Asensio, ya que su salida todavía está en el aire. Al contrario que algunos de sus compañeros, que tiene abiertas de par en par las puertas del Bernabéu, con el balear todavía hay dudas.

Marco Asensio, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

El '11' se acerca cada vez más a la rampa de salida y tiene entre sus pretendientes varios clubes de la Premier League y al AC Milan. En el Real Madrid no ponen barreras a esa posible operación, pero tiene un precio, 40 millones de euros, aunque mantenerle también es una opción que está sobre la mesa.

Mientras otros como Rodrygo Goes ya han alcanzado un acuerdo para su renovación, en el caso de Asensio parece algo muy lejano. Vinicius es un fijo en el once. Karim Benzema, es el líder del ataque y, además, el mencionado Rodrygo se juega un puesto con Eden Hazard, que busca su recuperación definitiva.

Situación similar a la de Ceballos. Está en venta aunque en el club se le considera un buen futbolista que ha tenido una gran actitud en los últimos meses a pesar de no haber disfrutado de muchos minutos. Su problema es que no tiene sitio, es el séptimo centrocampista por detrás de Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Fede Valverde y Aurelien Tchouameni.

La oferta que pone el Betis (el más interesado) encima de la mesa es insuficiente para el Real Madrid, aunque todo podría cambiar con el mercado de fichajes. Al Real Madrid no le corre ninguna prisa el caso de Ceballos y piden 15 millones de euros. Tiene contrato hasta 2023 y Ceballos espera poder regresar al Benito Villamarín, aunque su futuro sigue en el aire.

Kubo y Reinier, sin sitio

Caso distinto es el de dos jóvenes y prometedores futbolistas, Kubo y Reinier. Los dos parece que saldrán porque ocupan plaza de extracomunitario y el Madrid no tiene ninguna libre. El objetivo es cederles y el Madrid trabaja en el futuro de dos jugadores a los que fichó como apuestas para la siguiente década. Los últimos años los han pasado cedidos: Kubo en el Mallorca (por partida doble), el Villarreal y el Getafe; y Reinier en el Borussia Dortmund. Tres y dos años fuera, respectivamente, para seguir creciendo.

La búsqueda de un destino no es sencilla, aunque parecía que el Madrid tenía dos destinos elegidos para ambos: la Real Sociedad para Kubo y el Benfica para Reinier. La predisposición de los dos clubes para incorporar a los madridistas era total, pero no se llegó a cerrar ninguna de las operaciones porque ambos pretendían quedarse con ellos en el futuro y el Madrid no estaba por la labor. Ahora se buscan alternativas.

Jesús Vallejo y Rodrygo durante un partido del Real Madrid Europa Press

En el caso de Vallejo, el aragonés ha tenido pocas oportunidades este curso, pero cuando se le ha necesitado (y han sido momentos decisivos, como contra el Manchester City) ha rendido. El problema radica en que con la llegada de Rudiger hay cinco centrales para dos puestos y Vallejo está el último en la cola, por lo que el club espera encontrar un traspaso en el caso del ex del Zaragoza que satisfaga a todas las partes.

En la delantera la situación es algo complicada. Solo Benzema es fijo, Jovic ya se ha ido y Mariano y Mayoral también podrían hacerlo. En el caso del hispano-dominicano el deseo del club blanco es darle salida y parece que eso está más cerca de suceder ahora que en años anteriores. Hay varios clubes interesados, pero es el Fenerbahce turco el que está dispuesto a poner una oferta seria sobre la mesa.

En los últimos días se ha hablado de la predisposición de Mariano a salir, al contrario que en los últimos años. El canterano está abierto a valorar otras opciones ante la falta de minutos en el club blanco siempre y cuando pueda mantener su sueldo de millones de euros netos.

Por su parte, Borja Mayoral, a sus 25 años, con contrato hasta 2023 y tras volver del Getafe, entra en una temporada en la que podría delantero suplente de Karim Benzema si el club consigue desprenderse de Mariano, ya que no habría más jugadores para ese puesto.

Borja Mayoral celebra un gol con el Getafe. LALIGA

El Real Madrid contaba con haber podido hacer algún fichaje galáctico en la delantera este verano, pero Erling Haaland se acabó marchando al Manchester City desde el Borussia Dortmund. El caso de Kylian Mbappé era distinto, es un extremo pero podría haber jugado también como '9', pero la historia todos la conocen: el francés acabó renovando con el Paris Saint Germain hasta el año 2025, así que ni una cosa ni la otra.

Más allá de esos dos cracks, el Madrid no ha encontrado (de momento) opciones en el mercado lo suficientemente buenas, ya sea por el encaje táctico, el precio o la falta de nivel para ser delantero del Real Madrid.

Volviendo a Mayoral, aunque parece que se le abren las puertas, en el caso de quedarse no parece un proyecto de larga duración si se queda esta temporada, a no ser que sus actuaciones convenzan y mucho. Así, de llegar una buena oferta por el delantero de Parla, podría volver a marcharse del club y, esta vez, definitivamente.

