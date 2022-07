Oportunidad para Ceballos: la promesa de Ancelotti y la dificultad de su salida del Real Madrid

Uno de los asuntos a resolver durante la pretemporada del Real Madrid es el futuro de Dani Ceballos. El centrocampista es una de las posibles salidas del conjunto blanco, pero está en duda por dos motivos: el deseo de Carlo Ancelotti y los problemas que entraña su adiós.

En el caso de Ceballos hay que partir desde un punto: su salida se plantea desde la posición del propio jugador. El Real Madrid ve bien su continuidad, con la condición de renovar su contrato que acaba en 2023. Así no se iría gratis dentro de un año, aunque la decisión de firmar o no también le pertenece al futbolista.

Ceballos sabe que lo tiene difícil para jugar en el Real Madrid y por eso duda. Pero Ancelotti le quiere porque es el jugador más parecido a Luka Modric que tiene en su plantilla y porque sabe que va a ser una temporada larga. Su misión es convencer al jugador de que tendrá oportunidades durante la campaña.

Lo de Ceballos parecía encaminado a su salida del Madrid durante meses. Entre lesiones y la preferencia de Ancelotti sobre Fede Valverde y Camavinga, parecía que el utrerano se iba a pasar un año casi en blanco. Pero sus apariciones durante la recta final del curso dejaron un buen sabor de boca, especialmente en el técnico italiano que se disculpó con el jugador por no haberle podido dar más minutos.

En ese momento se decidió que se le ofrecería la renovación. Eso sí, la oferta a Ceballos es con las condiciones económicas que tiene actualmente. Si firma, su continuidad estaría asegurada y Ancelotti cumpliría su deseo de tener una pieza excepcional en el fondo de armario.

Parecido a Modric

Ceballos no lo tiene claro. La presencia de la CMK y el empuje de Valverde y Camavinga ya se lo ponían difícil, pero ahora más por la suma de Aurélien Tchouaméni a la ecuación. El francés, que juega de '5', no es su mismo perfil, pero aumenta la competencia en el centro del campo y dificulta el reparto de minutos.

Ancelotti piensa diferente. Sabe que el centro del campo es la zona que mejor tiene cubierta y eso le permite tocar su dibujo. Esta temporada podría ser más habitual ver al Madrid jugar con cuatro centrocampistas, ya sea con dos de ellos abiertos a banda o alinear a los cuatro en forma de rombo.

Dani Ceballos hablando con Carlo Ancelotti tras ganar La Decimocuarta Europa Press

Las condiciones de Ceballos le permitirían jugar en casi cualquier posición del centro del campo, aunque la que más se adapta a sus cualidades es la de '10'. El utrerano serviría como alternativa a Modric en la mediapunta, justo detrás de dos atacantes (Benzema, Vinicius, Rodrygo o Hazard).

Ser el sustituto de Modric, aunque este cumplirá 37 años en septiembre, igual no le garantiza a Ceballos la cantidad de minutos que busca este año. Y es que el utrerano tiene como una de sus prioridades ir con la Selección al Mundial de Qatar y para eso tiene que jugar habitualmente durante los primeros meses de la temporada.

El Betis se queda corto

Ceballos tiene mercado, pero su prioridad en caso de salir del Real Madrid es volver al club de su corazón: el Betis. El club verdiblanco está interesado en él y así se ha encargado de hacerlo saber por activa y por pasiva su presidente, Ángel Haro. El problema está en lo que ofrece el equipo sevillano.

La diferencia con lo que pide el Real Madrid es considerable. Al club blanco le gustaría recuperar lo invertido en el fichaje de Ceballos, en torno a 15 millones. El Betis, sin embargo, se quedaría a la mitad y su economía no le permite subir más. De no cambiar esto, el fichaje por el club andaluz sería casi imposible ya que en el Bernabéu no piensan 'regalar' al centrocampista.

La continuidad de Ceballos está ahora más cerca que a inicios de verano. Ancelotti le promete minutos y en el Madrid se le puede presentar una oportunidad de futuro. No hay que olvidar que Modric y Kroos se acercan al final de sus carreras (acaban contrato en 2023), por lo que se liberarán sus puestos en un futuro próximo. El de Utrera tiene en su mano optar a uno de ellos. En Valdebebas, por si acaso, mantienen en agenda otros nombres como el de Jude Bellingham para futuras ventanas de traspasos.

