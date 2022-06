El Real Madrid acelera su 'operación salida': tres más en marcha y una lista ya casi definida

En el Real Madrid pronto habrá futbolistas que sigan los pasos de Marcelo, Isco Alarcón y Gareth Bale. Hablamos de salidas, las cuales se esperan que se produzcan más pronto que tarde. Y hay varias. Otros igual tardan más, pero el club tiene casi definida su lista de bajas sin haber entrado siquiera en el mes de julio.

Habrá cesiones, algo que se ha vuelto costumbre desde hace varios veranos. También alguna venta que puede dejar una suma de dinero importante en las arcas del Real Madrid. La cuestión es que la rampa de salida del club blanco se mueve y por ella volverán a desfilar pronto varios jugadores.

En las puertas, concretamente, hay tres: Luka Jovic, Reinier Jesus y Take Kubo. Son las salidas más seguras en este momento, aunque de otros compañeros también se puede decir que están más fuera que dentro. La 'operación salida' se calienta.

Marcelo Vieira, en la rueda de prensa de su despedida del Real Madrid Reuters

Al terminar la temporada, con Champions y Liga bajo el brazo, el Madrid se despidió de tres históricos. Marcelo, Isco y Bale se fueron por la misma puerta, aunque el brasileño recibió un homenaje a la altura de su brazalete de capitán y su trayectoria. Los tres acabaron contrato y se fueron al no tener una oferta de renovación sobre la mesa.

[La columna vertebral del Real Madrid hasta 2027: seis líderes para la nueva generación]

El único de ellos que ya ha anunciado su futuro ha sido Bale. El galés, sorpresivamente, dejará el fútbol europeo para tener una aventura final en la MLS de EEUU. En Los Angeles FC se pondrá a punto para el Mundial de Qatar. De Marcelo e Isco se esperan que se queden en España, aunque sus dos casos están por resolver.

Hay que contar otro que tiene resuelto su destino fuera del Real Madrid para la próxima temporada. Es Brahim Díaz, que en 2021 firmó una cesión de dos años con el Milan y seguirá vistiendo la camiseta rossonera por el tiempo que tenía acordado.

Tres listos para salir

Volviendo a la nómina actual de jugadores blancos, el siguiente en irse será Jovic. La Fiorentina lo tiene muy hecho y se hará con sus servicios vía cesión. Que el Madrid pague parte del salario o el equipo italiano cuente con una cláusula de compra son las incógnitas que hay que resolver.

Reinier y Kubo, por su parte, vuelven de cesión pero no se pueden quedar. El cupo de extracomunitarios está lleno y han de buscarse un nuevo destino. El brasileño parece haber elegido ya al Benfica y el japonés cuenta con el interés de la Real Sociedad.

La decisión con Asensio y Ceballos

Marco Asensio y Dani Ceballos protagonizan el gran debate actual. Los dos terminan contrato en 2023 y el Real Madrid es partidario de renovarles... pero no a cualquier precio. Al balear no le convence la propuesta blanca y el andaluz cree que no tendrá oportunidad de jugar habitualmente si se queda.

De no renovar, los dos serán traspasados. Asensio tiene buen cartel y le quieren en Italia (Milan) y en Inglaterra (Arsenal y Manchester United), pudiendo ser traspasado por una cifra en torno a los 40 millones. Ceballos, con menor valor, es la obsesión de un Betis que todavía no da con la fórmula para encajar al futbolista en su economía.

Mariano abre la puerta

La sorpresa en el Madrid ha llegado con el mensaje de Mariano: está predispuesto a salir este verano ya que no cuenta para Ancelotti. El delantero hispano-dominicano ha tenido un papel testimonial casi desde que regresara al club en 2018, pero hasta ahora se había negado a irse -rechazando varias ofertas de otros clubes en el pasado-. Quiere mantener su sueldo de 5 millones netos, algo que sí complica su adiós.

Odriozola y Mayoral, a la espera

Con los que más dudas hay es con Álvaro Odriozola y Borja Mayoral. Los pueden quedarse o pueden salir. Es probable que estos casos se alarguen hasta julio, cuando arranque la pretemporada y Ancelotti pueda hablar con ellos. Serían jugadores para el fondo de armario, lo cual convence menos al delantero que al lateral. Tocará esperar para saber si, finalmente, forman parte de la 'operación salida'.

Lunin sigue, no tan claro con Vallejo

Quien seguro que no quiere es Jesús Vallejo, todavía con tres años de contrato. Es cierto que juega poco y el fichaje de Rüdiger le deja con menos sitio, incluso, pero él quiere seguir. Todavía no se ha decidido qué hacer con él, ya que sí podría irse si llega una propuesta y se le convence de cambiar de aires para tener continuidad en el campo.

Por último, está Andriy Lunin. El portero suplente de Courtois seguirá, pese a que hubo debate en su entorno sobre si era mejor buscar una cesión. El ucraniano está bien en la disciplina blanca y bajo la tutela de un Ancelotti que ha presionado para que no se vaya. Por tanto, el meta de 23 años sí queda excluido de una 'operación salida' en marcha.

Sigue los temas que te interesan