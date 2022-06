El regreso de Campazzo al Real Madrid tendrá que esperar: "Mi prioridad es seguir en la NBA"

Facundo Campazzo está jugando con la selección de Argentina este verano en el que se decidirá su futuro en la NBA. El jugador de baloncesto queda libre tras finalizar su contrato de dos años con los Denver Nuggets y espera ofertas porque su intención es seguir en Estados Unidos. Así lo ha dejado claro este domingo, después de declarar que no tiene "en la cabeza volver a Europa". Eso sí, dice que "en algún momento pasará" abriendo la puerta a un regreso al Real Madrid.

"Mi prioridad 1, 2 y 3 es seguir en la NBA. Por ahora, no tengo en la cabeza volver a Europa. Es obvio que en algún momento pasará, pero no ahora. Lo tengo muy claro: quiero volver a intentarlo, en la franquicia que sea, pero volver a intentarlo", remarca el jugador en unas declaraciones que recoge en su cuenta de Twitter después del amistoso que la selección argentina disputó ante Uruguay y en el que vencieron por 92 a 84. Tras su buena etapa en el Real Madrid, estos caminos están destinados a cruzarse de nuevo.

Pero ese día tendrá que esperar. "No sería doloroso volver a España en lo más mínimo, no cierro ninguna puerta. En lo personal sería iluso de mi parte obsesionarme con quedarme en la NBA. Quizás hasta ni tengo ofertas. Siempre el Real Madrid fue una segunda casa para mí, pero tengo que esperar. La verdad es que no tengo otra opción", explicó el base en unas declaraciones que recoge el portal TN. La planificación de la próxima temporada del equipo blanco contaba con la posibilidad de que volviera.

El argentino aclara que no es una cuestión económica, si no de los retos que él mismo se marca. "Nunca me dejé llevar por el dinero, siempre fue por mi felicidad, por el hecho de cumplir un sueño. Como pasó cuando me mudé del Real Madrid a Estados Unidos, era mi sueño, pero tenía que analizar muchas cosas: mi familia, qué perdía… Intenté pensar lo mejor posible. Creo que mantenerme en la NBA va por el mismo camino", sentencia.

Campazzo no aclara si ya tiene ofertas de los equipos de la NBA: "No sé qué voy a tener a disposición, pero sé qué no va a pasar. No va a venir un equipo a decirme: bueno, vas a ser el base titular. Quizás pase lo mismo que en estos años, que tuve que ganarme un lugar en el equipo en la rotación. Pero eso me gusta, me mantiene alerta para no dormirme. A partir de ahí tomaré la mejor decisión". Habrá que ver cuando comience el período de agencia libre cómo se resuelve este culebrón.

El club blanco ha conseguido cerrar ya a Sergio Rodríguez, Musa y Hezonja, así como las renovaciones de Rudy y Llull. El 2022 ha supuesto un calvario para el Real Madrid con las lesiones graves de jugadores como Carlos Alocén, Nigel Williams-Goss o Anthony Randolph. Además, ha tenido que cargar con problemas como la salida nocturna de Thomas Heurtel y Trey Thompkins que han dejado a la plantilla sin dos piezas importantes. Aún así, se ha conseguido una meritoria Liga Endesa.

