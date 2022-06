La irrisoria penalización de UEFA a Leonardo por su escándalo en el Bernabéu: un partido de sanción

La UEFA ya ha dado a conocer cuál es la sanción que le ha impuesto a Leonardo, exdirector deportivo del PSG, tras el lamentable escándalo protagonizado en el Santiago Bernabéu después del Real Madrid - PSG de octavos de Champions. El antiguo directivo del conjunto galo bajó a la zona de vestuarios para amenazar al árbitro del encuentro e incluso intentar golpearle.

El máximo organismo del fútbol europeo ha cerrado ya el expediente disciplinario abierto al conjunto galo y ha concluido con una irrisoria sanción de un solo partido a un Leonardo que ya ni siquiera forma parte de la entidad parisina. Una sanción que no ha sido extensible al presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, quien también estaba involucrado en el escándalo.

La Comisión de Disciplina ha decidido imponer esta pequeña sanción a Leonardo por violar las normas disciplinarias y la conducta deportiva, las cuales están reflejadas en los artículos 11, 12 y 15. Leonardo fue el gran protagonista de los lamentables sucesos acaecidos en el túnel de vestuarios del Santiago Bernabéu.

Nasser Al-Khelaifi y Leonardo, en el palco del Parque de los Príncipes. EFE

Allí, el presidente y el antiguo director deportivo fueron a amenazar y golpear al colectivo arbitral que había dirigido el encuentro entre el Real Madrid y el PSG, la vuelta de la eliminatoria de octavos de final. Aquella jornada, donde el conjunto madridista arrancó su aventura de remontadas europeas, mostró la verdadera cara de la pareja que formaba la dirección del PSG.

Ahora, Leonardo ya no forma parte del conjunto parisino, pero tendrá que cumplir ese partido de sanción en el club al que vaya. Los primeros rumores que han surgido en torno a su futuro le sitúan en el Valencia debido a su buena relación con Peter Lim y con Jorge Mendes. El ex del PSG está buscando acomodo y el conjunto che alguien que se haga cargo de su dirección deportiva. No obstante, el valencianismo ya ha mostrado su desaprobación ante este fichaje.

UEFA cierra los casos

La UEFA no solo ha dado a conocer la sanción impuesta al Leonardo, sino que también ha resuelto el otro expediente disciplinario que tenía abierto contra el FC Barcelona. En este caso se trataba por los problemas ocurridos durante el encuentro del equipo femenino contra el Olympique de Lyon. El máximo organismo del fútbol europeo considera que el club catalán tuvo una conducta antideportiva y por eso ha sido sancionado con hasta 10.000 euros. Sin duda, otro pequeño golpe para sus diezmadas cuentas.

Así pues, quedan resueltos ya los famosos expedientes abiertos por la UEFA y con los que se pretendía que se hiciera justicia respecto a lo vivido en el Santiago Bernabéu. Pero finalmente, ha prevalecido más la relación entre Aleksander Ceferin, máximo mandatario del estamento, y el PSG, que el escándalo vivido en el coliseo blanco con los dos dirigentes del conjunto galo amenazando e increpando a jugadores y árbitros.

