Joan Gaspart sorprende y habla de Florentino Pérez: "Es un crack empresarial y un fuera de serie"

Joan Gaspart acostumbra a dejar titulares cada vez que habla. El que fuera presidente del FC Barcelona ha vuelto a recibir el calor de los focos para hablar de la situación del club en días muy importantes. Joan Laporta encontró la luz verde de la Asamblea General para poner en marcha las palancas con las que intentará reactivar la diezmada situación económica de la entidad azulgrana.

El que fuera máximo dirigente del conjunto culé asegura que no le gustan las medidas aprobadas, pero es consciente también de que no les quedan muchas alternativas para intentar salir de la crisis en la que están sumidos. Gaspart ha pasado por los micrófonos de Radio MARCA en El Programa de Ortega donde ha hablado, no solo de estos problemas económicos, sino también de otras circunstancias que marcan la actualidad del Barça.

El antiguo presidente del club comentó también la situación de Gerard Piqué, otro de lo asuntos de máxima importancia para el Barça ahora mismo, y la salida de Leo Messi. Por último, tuvo unas sorprendentes palabras también para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Gaspart, reconocido antimadridista, deshizo en elogios ante la gestión del máximo mandatario blanco y también ante su calidad humana.

Joan Gaspart EFE

Las nuevas políticas económicas

"A mí no me gustan las palancas, pero no hacerlas todavía me gusta menos. Si no se hacen esas palancas deportivamente hablando el Barça no podía fichar ni mejorar su equipo. A nadie le gusta vender cosas que tiene, pero era la única solución. Hoy el Barça se ha despertado con más oportunidades para regular la situación económica y para fichar y renovar a jugadores competitivos".

La actitud de Tebas

"En estos últimos días Javier Tebas ha tenido una actitud mucho más positiva. Yo no estoy en contra en absoluto de LaLiga pero su presidente debe dedicarse al fin para el que fue fundada LaLiga. En muchos casos nos ha perjudicado. Alguna declaración de Tebas ha creado dudas en representantes de jugadores que el Barça ha querido fichar. Que se olvide Tebas de hablar sobre lo que opina de nosotros como club y se dedique a sus asuntos".

[Tchouameni y la decisión que Mbappé no quiso tomar: "Podías elegir y has optado por el Real Madrid"]

La situación de Piqué

"Que Piqué sea una persona reconocida en el mundo empresarial porque sea una persona inteligente y le haya ido bien no es pecado. Hay que dejarle tranquilo y apoyarle en esa inteligencia que tiene. Lanzo un mensaje de cariño a Piqué porque en el campo de fútbol no nos ha defraudado en ningún momento".

Joan Laporta, Gerard Piqué y Xavi Hernández David Vicente / Reuters / EFE

El adiós de Messi

"Sé que está triste porque piensa que el Barça se tenía que haber volcado para hacerle una despedida como se merecía".

Su visión de Florentino Pérez

"Estamos ante un crack empresarial. Su único defecto es que es presidente del Real Madrid. A nivel personal es un fuera de serie. Sabe que su gran rival es el Barça. Yo le tengo respeto personal".

Sigue los temas que te interesan