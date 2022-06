Tchouameni: "Quiero conseguir todos los títulos posibles en el Real Madrid"

El Real Madrid se ha asegurado con la llegada de Tchouameni a uno de los centrocampistas con más presente y futuro del mundo del fútbol. El francés, que ya habló en su presentación de los motivos por los que eligió al Real Madrid, ha concedido ahora su primera entrevista a los medios del club y ha asegurado que espera poder conseguir los máximos títulos posibles.

"Estoy muy contento de estar aquí, es un sueño hecho realidad. He podido ver un poco la ciudad y la Ciudad Real Madrid. Simplemente es el mejor club del mundo. Cuando tienes ambición, hambre de ganar títulos y estar entre los mejores tienes que venir al Real Madrid. Es el que mejor juega, el que tiene los mejores jugadores, el mejor equipo del mundo. Han ganado la Champions, eso prueba que en Europa no hay nadie mejor", ha dicho Tchouameni.



El francés ha aterrizado en Madrid después de una de las temporadas más exitosas de los últimos años. "Ha sido una temporada magnífica para el club, para los aficionados, para el equipo… He seguido los partidos y los comentaba con Benzema y Camavinga. Veía sus encuentros y lo que han hecho en la Champions ha sido magnífico. Y también en la Liga. Ha sido una gran temporada para el equipo".

Tchouameni, presentado con el Real Madrid Real Madrid

Sobre el que hasta ahora era solo su compañero de selección, Karim Benzema, solo ha tenido halagos: "Tengo la suerte de estar con él en la selección. La primera vez que pude jugar con él me di cuenta de que es un jugador excepcional. Lo veo en la tele, pero también jugando con él. Es algo muy bonito. Facilita mucho el juego del equipo, es el mejor delantero del mudo en la actualidad".