Tchouameni, descifrado por el entrenador que le descubrió: "Le gusta llevar los hilos del equipo"

El madridismo se ilusiona con Aurelien Tchouameni, que este martes tuvo su primer día como futbolista del Real Madrid. El centrocampista francés aterriza en el actual campeón de Europa tras explotar en el Mónaco. Antes de eso arrancó en el Girondins de Burdeos, también de la Ligue-1, donde tuvo al uruguayo Gustavo Poyet como su primer entrenador.

Poyet dio paso a Tchouameni cuando solo tenía 18 años. Era 2018 y el Girondins afrontaba la fase de clasificación de la Europa League. El de Ruan debutó con el primer equipo tras haber impresionado antes al uruguayo. El resto, hasta su fichaje por el Real Madrid, es ya sabido por todos.

"Cuando yo llego en enero de 2018 empiezo a ir a ver mucho al segundo equipo. Esta Tchouaméni y otro más. El físico era impresionante, elegancia, se le notaba muy prolijo en todo lo que hacía. Lo trajimos a la pretemporada, obviamente, y ya te das cuenta enseguida el tipo de persona que es. Un chico excepcional, estaba estudiando todavía, no sé si ahora lo sigue haciendo. Muy educado, con ganas de mejorar", explicó Poyet en una entrevista en El Larguero.

Poyet conoce como pocos a Tchouameni y dio en la Cadena SER alguna de las claves del flamante fichaje del Real Madrid: "Un físico tremendo, espectacular. Y una facilidad para jugar en el centro del campo que es difícil de encontrar. Cuando estuvo conmigo recuperó mil pelotas. Al ir conociéndolo, me di cuenta de que tiene unas características de un jugador de área a área, pero poco a poco lo han ido llevando hacia atrás", dice.

El uruguayo jugaba así con él: "Ponía tres en el medio y yo quería que jugara de 8, por la derecha de los tres, por donde está Modric ahora. Si le das a elegir a él, él quiere jugar por delante de la defensa, de 6. Le gusta llevar los hilos del equipo y ser esa última barrera antes de la línea de 4", recuerda.

Sin presión en el Madrid

El salto de Tchouameni al Madrid genera grandes expectativas. Poyet cree que irá tranquilo en su adaptación: "Lo que me deja tranquilo, y creo que todos los madridistas tienen que estar tranquilos, es que con el centro del campo que tiene hoy el Madrid, si a Aurelien le lleva la adaptación un mes fantástico, si le lleva tres no pasa nada y si le leva seis, tampoco. No tiene que jugar mañana, aunque él va a querer jugar mañana, porque le dan igual Casemiro, Modric y todos. Como tiene un centro del campo tan potente el Madrid, a Ancelotti le da posibilidad de llevarlo como a Camavinga este año. Va a ser top, con tranquilidad. Están los otros monstruos también ganando Champions delante".

Poyet ve diferencias claras entre Tchouameni y Camavinga: "Son distintos. Camavinga hace cosas más vistosas. Son estilos diferentes". El uruguayo, además, tiene claro que su expupilo acertó con su decisión de ir al Madrid y no al PSG pese al interés de Mbappé: "Te la contesto desde el otro lado. Creo que Mbappé se equivocó, así de claro".

