Arranca el plan renove del Real Madrid: prioridad a Vinicius y Militao y ultimatum a Asensio

El Real Madrid ha sido uno de los grandes clubes europeos que más rápido se han movido este mercado de fichajes. Cerradas las incorporaciones de Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni, el club llama a la calma mientras estudia otras posibilidades. La atención se centra ahora en las salidas y también en las renovaciones.

Seguirán los movimientos en las oficinas de Valdebebas, por donde circularán varios futbolistas del primer equipo para firmar sus nuevos contratos. El primero fue Luka Modric, que hace siete días ampliaba su vínculo con el club hasta 2023. Lo del croata, que acababa contrato este verano, se daba por hecho desde hacía tiempo.

Es el turno de otros. La prioridad del Real Madrid son los casos de Vinicius Jr. y Éder Militao, dos futbolistas que llegaron como promesas y ya se han consolidado como pilares del equipo. Tendrán contratos acordes a su nuevo estatus. La contraparte la protagonizan Marco Asensio y Dani Ceballos, que renuevan o serán vendidos.

Blindaje anti-jeques

El Real Madrid lleva tiempo trabajando en las ampliaciones de Vinicius y Militao. Los dos brasileños no han valorado otro escenario que no sea el de renovar su contrato. La entidad blanca, aún así, se protege con estos movimientos ante alguna eventual intentona de los clubes-estados de 'robarle' a sus estrellas.

La firma de Vinicius y Militao se espera para inicios del mes de julio. Sus actuales contratos vencen en 2024 y 2025, respectivamente, y se verán ampliados por 2-3 años más. La clave está en la subida salarial y las cláusulas de rescisión, que se dispararán. La del delantero, según MARCA, pasará de 350 a 1.000 millones de euros y la del central será similar.

Vinicius y Militao se encuentran por ahora en el peldaño inferior del escalafón salarial del Real Madrid. Sus sueldos, sin contar bonus, se encuentran entre los 3-3,5 millones netos al año. Con sus nuevos contratos, ambos casi triplicarán sus salarios para colocarse cerca de la parte alta del vestuario madridista.

Renovación o venta

El Madrid también busca solución a los casos de Asensio y Ceballos. Ambos terminan contrato en 2023, es decir, dentro de un año. El club no quiere arriesgarse a que salgan gratis en doce meses y quieren dejar cerrado sus casos en las próximas semanas. Se les ofrece renovar, con límites bien marcados. Si no aceptan, saldrán vendidos.

Ceballos lo tiene más claro. El utrerano ya dudaba de seguir al no tener un rol protagonista y el fichaje de Tchouameni se lo pone más difícil. Quiere ir al Betis, pero el Madrid no regalará al centrocampista. Los 16,5 millones que pagó el club blanco hace cinco años marcan el listón.

Lo de Asensio es más complejo. Pide un protagonismo que es difícil que tenga con las irrupciones de Vinicius y Rodrygo, otro con el que se trabaja una renovación al alza. El Madrid no mejorará las condiciones del balear y está en manos del jugador, ahora representado por Jorge Mendes, firmar o buscarse una salida. El Milan y la Juventus, en Italia, y el United y el Arsenal, en Inglaterra, llaman a su puerta.

Marco Asensio, con la Selección Europa Press

El punto clave para las conversaciones, que se producirán pronto, es que el Madrid considera que Asensio se ha estancado. Su rendimiento en los últimos años no ha sido el esperado y otros le han adelantado. Marco ha dicho que quiere seguir, pero los intereses de ambas partes parecen estar lejos de encontrar un punto de acuerdo.

Nacho, otro año más

Hay cuatro futbolistas más del Real Madrid que acaban contrato en 2023. Dos son figuras claves en el equipo (Benzema y Kroos), otro está bien asentado (Nacho) y el último no cuenta (Mariano). Lo del delantero hispano-dominicano es lo de los últimos veranos: se le busca salida y falta por ver si el jugador está dispuesto a irse, cosa que no ha ocurrido desde 2019. Si sigue, no renovará.

Lo de Nacho está encarrilado. Renovará hasta 2024 y se espera que el acto de firma de contrato también se produzca pronto, como los de Vinicius y Militao. A sus 32 años, lo normal es que sus condiciones se mantengan. El central está cada vez más cerca de convertirse en un One Club Man y cerrar su carrera deportiva sin haber vestido otra camiseta de un equipo que no fuera el Real Madrid.

Benzema, Kroos y el final de sus carreras

A Benzema y a Kroos también se les ofrece renovar. Son leyenda del Real Madrid y parte fundamental de los grandes éxitos de los últimos ocho años. Seguirán lo que ellos quieran y ahí aparece la diferencia entre uno y otro. Karim sí tiene más claro que le queda cuerda y Toni prefiere esperar para tomar una decisión sobre su carrera.

Karim Benzema, tendido en el suelo con molestias Reuters

Benzema se encuentra en su mejor momento y nada hace indicar que en 2023 sea el instante de ponerle fin. Al contrario, su peso es cada vez mayor y el curso que viene recogerá el testigo de Marcelo como primer capitán del Madrid. Que ni Mbappé ni Haaland hayan fichado este verano da más importancia a su continuidad para las próximas 2-3 temporadas a pesar de sus 34 años.

Kroos, que siempre ha dicho que se quiere retirar en el Real Madrid y que no alargará en exceso su carrera, prefiere esperar. Aprovechará el transcurso de la temporada para medir si se ve con fuerzas para seguir otro año o colgar las botas. Si bien este curso ha jugado lo importante (incluyendo la final de Champions, en la que destacó), ha sentido una pérdida gradual de importante por la aparición de Valverde o Camavinga.

