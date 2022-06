Donnarumma comete otro error y se acuerda del Madrid: "¿Me equivoqué ese día, que era falta?

No corren buenos tiempos ni para Gianluigi Donnarumma ni para la selección italiana. La aplastante victoria de Alemania sobre la selección de Roberto Mancini ha hecho daño a un equipo que venía muy tocado después de quedarse fuera del Mundial y de perder la 'Finalissima' contra Argentina.

El caso del portero va de la mano con el de toda su selección, ya que todo parecía ir sobre ruedas hace un año cuando ganaron la Eurocopa. En ese momento se hablaba de la vuela definitiva de Italia a la élite del fútbol de selecciones y Donnarumma fue elegido mejor jugador del torneo siendo clave en la tanda de penaltis en semifinales contra España y también en la tanda de la final, contra Inglaterra.

Ahora esos buenos momentos parecen lejanos. Donnarumma cometió un error de bulto en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid que acabó en gol de Benzema y fue el incio de la remontada blanca. A pesar de ello, el portero ha defendido siempre que hubo falta previa del delantero francés y ayer lo volvió a mencionar después de que un periodista le preguntara por un error frente a Alemania: "¿Cuándo me he equivocado? ¿Contra el Madrid, que era falta? Si queremos hacer polémica de estas cosas hagámoslas".

Donnarumma, uno de los mejores porteros jóvenes del mundo, ha demostrado durante su carrera de ser capaz de lo mejor y de lo peor. Capaz de realizar grandes paradas y al mismo tiempo de cometer errores de bulto que acaban costando goles a sus equipos.

Se complica la 'Final Four'

En el caso del encuentro entre Alemania e Italia, la selección germana llegó a ponerse 5-0 en el marcador y no levantó el pie del acelerador hasta los últimos minutos, cuando Italia marcó dos goles para maquillar el resultado. Una derrota que tiene consecuencias, ya que Italia se queda tercera de su grupo en la Nations League y tiene realmente complicado poder aspirar a jugar la Final Four. El grupo está siendo una verdadera sorpresa, ya que lo lidera Hungría con siete puntos en cuatro partidos y lo cierra Inglaterra con tan solo dos.

Uno de los 'culpables' de la goleada según los medios italianos fue Donnarumma, que también señaló tras el partido lo siguiente: "Si me estás echando la culpa por los errores, échamela. Soy el culpable. Soy el capitán, asumo la culpa y mis responsabilidades. Quieres cuestionar los errores. Sigo adelante con la cabeza alta. Si quieres decir que es mi culpa, hazlo".

"Después de los errores uno crece y ahora solo hay que mirarnos a la cara, descansar y volver mucho más fuerte. Aprendes de los errores... quieres hacerlo. No hay excusas, perdón por la afición. Estamos enfadados. No hay excusas. Tenemos que empezar a mirarnos y demostrar que no somos estos: Esta noche no hay excusas", finalizó el portero.

Por su parte, el seleccionador Roberto Mancini se mostró algo más optimista: "Es una pena terminar así, ellos son fuertes y lo sabíamos, les dimos demasiados espacios en la primera parte y lo pagamos caro, pero también mostramos cosas buenas a pesar del resultado. No podremos olvidarnos que el grupo sigue abierto", afirmó el exentrenador del Manchester City.

