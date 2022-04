Bale, el gran ausente en la celebración del título de Liga del Real Madrid en el Santiago Bernabéu

Gareth Bale no está terminando nada bien su etapa en el Real Madrid. El jugador galés, que quería tener una buena despedida en este último año de contrato con la entidad madridista, no ha gestionado bien los últimos días. Quedarse fuera del Clásico contra el Barça fue una losa demasiado pesada en su orgullo y eso ha provocado que todo ser terminara de romper en esta recta final.

El futbolista galés ha sido el gran ausente de la celebración del título de Liga. Todos los futbolistas de la primera plantilla se han dejado ver por el Estadio Santiago Bernabéu para levantar el título 35 en la historia del club. Sin embargo, Bale no ha hecho acto de presencia. Han estado hombres como Jovic o Hazard, poco involucrados en la plantilla y renqueantes por lesiones.

Sin embargo, Bale ha llevado su órdago hasta el final y no se ha presentado a la fiesta. Ya se quedó fuera de la convocatoria por unas sorprendentes molestias en la espalda. No estar en el partido contra el Espanyol, ni siquiera en el banquillo, han traído consigo este gran feo que sin duda la afición del Real Madrid no le perdonará. Una mala imagen en un día en el que todo deberían ser buenas caras aunque fueran forzadas.

