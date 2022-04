Ancelotti, emocionado con su primera Liga: "Ganar títulos con el Real Madrid significa algo especial"

Carlo Ancelotti ha cumplido uno de sus grandes sueños. Quería ganar La Liga española, la única que le faltaba en su palmarés después de haber reinado en Inglaterra, Italia, Francia y Alemania. En su primera etapa de blanco ganó títulos como la Champions, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes o la Copa del Rey. Pero le faltaba este.

Por eso, el técnico no ha podido aguantar la emoción y se ha derrumbado justo cuando el colegiado ha pitado el final del encuentro ante el Espanyol. Los blancos han vencido por 4-0 y el alirón nuca ha corrido peligro. Sin embargo, ha mantenido la tensión y los nervios hasta el final.

'Carletto' sí se había mostrado contento y feliz. De hecho, al cambiar a Casemiro, se ha fundido con él en un abrazo impagable que simbolizaba la gran victoria. Sin embargo, ha aguantado las lágrimas hasta el final. Dentro de la celebración, ha sido manteado, ha dado la vuelta de honor y ha levantado infinidad de veces el trofeo para regocijo de la afición. Y analizando lo que ha sido una gran tarde en los micrófonos de Movistar, se le ha podido ver con lágrimas en los ojos.

Una gran temporada

"Es un éxito de todos. Los jugadores lo han hecho muy bien, han tenido mucho compromiso. Hemos sido muy constantes durante toda la temporada. Hemos fallado muy pocos partidos. Lo hemos hecho muy bien de verdad. Estamos muy felices".

Claves de la temporada

"Creo que los momentos claves han sido los parones. En el primero creo que perdimos precisamente contra el Espanyol. Tuvimos que mejorar atrás y conseguimos muchas victorias seguidas. Ganamos partidos importantes como el del Shakhtar Donetsk en Champions, también en la Copa del Rey y después contra el Barça. Y en el segundo parón ganamos un partido muy complicado al Celta de Vigo. Desde ese día el equipo volvió a coger confianza y fuimos hacia arriba. Lo hemos conseguido".

Récord de cinco ligas

"No saco pecho por haber ganado las cinco grandes ligas. Estoy muy orgulloso obviamente de esto. Mi carrera está siendo muy larga, pero lo disfruto mucho, sobre todo ahora que estoy en el Real Madrid. Ganar títulos con el Real Madrid significa algo especial. Esta es mi primera Liga aquí y también mi primer título ganado en el Santiago Bernabéu, que tiene un ambiente muy especial".

La celebración en el campo

"No he pasado miedo con el manteo, le decía a Marcelo que quería otra, otra y otra. Estaba disfrutando mucho".

"Las celebraciones son algo bueno. Nos va a venir bien en el aspecto mental. Tenemos esta noche para celebrar todos juntos, pero mañana vamos a entrenar. El partido del miércoles es muy importante. Vamos a estar listos para ello aunque hoy podamos celebrar. Si alguno se corta un pie o una pierna hoy... pero eso no va a pasar. Hay que disfrutar. Le agradezco a todo el mundo cómo nos han recibido".

Feliz en el Madrid

"Le agradezco mucho al presidente que me trajera de nuevo al Real Madrid cuando no lo esperaba. He disfrutado mucho este año, soy feliz. Pero seguimos adelante, aquí siempre hay prisa por celebrar. Me estoy emocionando mucho, pero es genético, le pasaba a mi padre y a mi abuelo".

[Más información: Carlo, 'El Conquistador': Ancelotti se convierte en el primer entrenador en ganar las 5 grandes ligas]

Sigue los temas que te interesan