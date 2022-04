Así fue el claro penalti por mano de Laporte dentro del área en el Manchester City - Real Madrid

No podía faltar la polémica en un partidazo para la historia entre el Manchester City y el Real Madrid en el Etihad Stadium. Jugada casi al final del choque muy importante para los blancos, ya que el penalti transformado por Karim Benzema volvía a dar vida al equipo de Carlo Ancelotti, especialmente de cara a una vuelta que será apasionante.

La jugada no tuvo muchas dudas. Centro al área del Manchester City y Aymeric Laporte saltó para intentar cortar el esférico emparejado con Karim Benzema. Sin embargo, el defensa del equipo de Pep Guardiola, en su salto, tocó claramente el balón con la mano. El colegiado no lo dudó y señaló el punto de penalti en una acción que fue realmente clara y que no requirió de revisión del VAR.

