Ancelotti: "Tenemos que estar listos porque vamos a luchar por otra noche mágica en el Bernabéu"

El Real Madrid consiguió salir vivo del Etihad Stadium tras un partido increíble de fútbol. El Manchester City puso todo de su parte con una actuación memorable en la que tuvo ocasiones para matar a su rival, pero le dejó un hilo de vida y los blancos intentarán aprovecharlo en la vuelta en el Santiago Bernabéu.

El técnico del Rea Madrid, Carlo Ancelotti, compareció en rueda de prensa para analizar un duro encuentro en el que su equipo sale con la confianza de que nunca se le puede dar por muerto. Los dos goles de Karim Benzema y el tanto de Vinicius en la segunda parte abren una nueva batalla para la vuelta.

Aún así, 'Carletto' tiene mucho que analizar, ya que deberán mejorar en defensa si quieren tener opciones reales de avanzar de ronda. El City es un equipo que castiga y mucho los errores atrás y en el duelo en el Etihad, fallaron más de lo que acostumbran. Así fueron las explicaciones del técnico en sala de prensa ante los medios.

Mal inicio del equipo

"Hemos empezado muy mal el partido, demasiado blandos. Hemos encajado dos goles y eso ha sido muy malo, muy claro. Tenemos que defender mejor. Pero la reacción ha sido muy buena como en estos últimos partidos. Para la vuelta hay que defender mejor, eso es demasiado importante ahora mismo".

Derrota con sabor a victoria

"Es una derrota que nos mantiene vivos para el partido en el Bernabéu. Tenemos calidad para generarles problemas en el partido de vuelta".

El enfado del principio

"Estaba frustrado porque la primera parte hemos perdido muchos duelos individuales. Nos han marcado goles que con atención se podían haber evitado. Pero hemos reaccionado y tenemos la eliminatoria viva para la vuelta".

El partido de Benzema

"Karim ha jugado bien como siempre. Ha tenido la personalidad para tirar el penalti, lo ha marcado de manera espectacular. Modric ha hecho un gran partido también. No le he quitado porque no estuviera bien, pero necesitábamos un jugador fresco y Ceballos lo ha hecho muy bien en sus minutos".

Karim Benzema celebra su gol de penalti al Manchester City Reuters

Un equipo de contraste

"En los últimos tiempos hemos encajado muchos goles, pero luego ponemos energía. Hemos jugado partidos muy abiertos. Los rivales casi siempre se nos han adelantado en el marcador, pero ahí competimos mejor. El partido de vuelta hay que defender mejor, esto está claro. Eso va a ser clave".

Dar el resultado por bueno

"Si pierdes no puedes dar por bueno el resultado. Pero ha sido un partido muy diferente a la ida contra el PSG. Es bastante simple de leer este partido. Con balón lo hemos hechos bien, pero repito que hay que defender mejor porque si no te quedas fuera".

Situación de Alaba y Casemiro

"Casemiro seguro que llegará bien. Alaba no se encontraba cómodo. Ha vuelto a sentir molestias y para no tener problemas hemos decidido parar. Pero esperamos que los dos estén bien para la vuelta".

Un gran partido de fútbol

"Es muy difícil ver un partido como este, tan abierto. El Manchester City tiene ventaja. Sabemos que no es grande y con nuestra afición podemos darle la vuelta porque nos van a exigir jugar mejor todavía, pero ellos están por delante".

Mensaje a jugadores y afición

"Tenemos que estar listos porque vamos a luchar por otra noche mágica en la Champions".

Cambio de tirador de penaltis

"Nunca hemos pensado en cambiarlo. Benzema ha entrenado estos días un poco, pero lo iba a tirar él seguro. Daba igual si era a la izquierda o a la derecha o como lo ha hecho, pero era su penalti."

Experiencia del equipo

"Tenemos un equipo con jugadores que tienen mucha experiencia. Cuando la cosa se pone complicada no pierden la cabeza, no bajan los brazos, siempre mantienen la cabeza fría. Eso se lo da la experiencia y haber jugado muchos partidos como este".

