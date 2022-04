Ancelotti: "Nunca pensé que iba a volver a entrenar al Real Madrid, lo disfruto a pesar de la crítica"

El Real Madrid está enfocado en la eliminatoria de semifinales de la Champions League ante el Manchester City. Antes de que comience la batalla, Carlo Ancelotti ha protagonizado el último programa de Universo Valdano. Junto a Jorge Valdano, el entrenador italiano ha repasado su carrera en los diferentes clubes que ha dirigido, así como sus dos etapas en la casa blanca.

Ser entrenador del Real Madrid

"Soy consciente de que entreno al club más importante del mundo. La exigencia es muy alta y tengo que aceptarlo. Nunca pensaba que iba a volver al Madrid. Lo disfruto a pesar de la crítica".

Semifinales ante el City

"El Bernabéu nos va a ayudar. Es verdad que la última semifinal contra Guardiola el primer partido fue en el Bernabéu. Salió bien y ahora va a salir bien".

Lesiones en su etapa como jugador

"La rodilla sigue siendo un pensamiento constante. Dolores no tengo, pero siempre estoy pensando si se hincha. Hago trabajo específico. Paré a los 33 porque la rodilla empezó a molestarme y no jugaba con Capello y no lo entendía. Y él me dijo: "cuando seas entrenador lo entenderás". Y tenía razón. Quería decirle a Kroos: "si tú vas a entrenar...". Los jugadores de mi tiempo tenían ganas de ser entrenadores. Los de hoy en día no. Hay muy pocos. Les cuesta más entender".

El Milan de Sacchi

"Sacchi dio un paso adelante no solo en la estrategia del partido, sino en la metodología de los entrenamientos. Era muy exigente. La intensidad Sacchi la subió a un nivel muy, muy alto, el entrenamiento era mucho más específico. Hay un tipo de entrenamiento antes de Sacchi y sobre todo yo hablo de Italia, que eran 25 minutos de trabajo físico, 10 minutos de técnica individual y 20-25 minutos de partido en espacio reducido. Esto lo cambió, de trabajo individual y físico a posesión".

Berlusconi

"Para mí Berlusconi ha sido y es un genio. Siempre he tenido buena relación. Me ha dado palos porque a él le gustaba hablar de fútbol. Pero los palos llegaban siempre cuando las cosas iban bien. Sabía muy bien cuándo darte el palo. Hay una leyenda de que me hacía la alineación. Nunca he tenido un presidente que me lo haya dicho".

Trabajo como entrenador

"Me gusta mucho el fútbol, es mi pasión, pero intento manejar las cosas de la manera más simple posible. Hay dos aspectos: defender y atacar. Creatividad y organización. Creo que puedo darle más a los jugadores a nivel defensivo. El ofensivo es talento y no quiero ofuscar este talento. No puedo enseñar a Karim dónde ponerse en el área de penalti o a Modric cómo dar un pase".

De Baggio a Zidane

"Hablé para fichar a Baggio cuando estaba en el Parma. Me decía que quería jugar de mediapunta, pero para eso tenía que cambiar mi sistema de 4-4-2 y le dije que no. Si me lo preguntara ahora, le diría, vente que cambio el sistema. Luego me fui a la Juventus y estaba Zidane, y a partir de ahí me adapté a las características de los jugadores".

Juventus de Turín

"La Juventus era un club muy bien organizado. Estaba muy bien allí, pero no lo pasé bien porque había jugado en el Milan y la Roma y los aficionados no me querían. Pero aprendí cómo debe ser un club de nivel".

AC Milan

"Era mi casa. Hay presidentes que son aficionados y los hay que son hombres de negocios. Yo prefiero los que son aficionados. Porque la estructura del club es parecida a una familia. El club de negocio es más complicado generar sentimiento".

Final de Estambul

"Les dije que el partido no estaba acabado, que con esta afición lo iban a intentar y había que ser listos. En seis minutos te marcan uno, el segundo y te empatan. El aspecto emocional es muy importante. Es como el día del Chelsea. Puedes preparar el partido todo lo bien que quieras, pero esto puede afectar. La primera parte contra el Chelsea fue buena, pero faltó el hambre de hacer el daño. No la tuvimos porque teníamos ventaja".

Chelsea

"Me gustó mucho Inglaterra, una manera distinta. No son latinos. No preparan los partidos como los latinos. El utillero del Real Madrid siente el partido más que el del Chelsea. El Chelsea fue una gran experiencia, aprendí mucho. Una manera nueva de entrenar. Ganamos la Premier y la FA Cup y al año siguiente me echaron. Es justo que cuando no hay sintonía te echen. Es parte de este trabajo y lo entiendo. He tenido una relación bastante distante con Abramovich".

Relación con el vestuario

"Quiero distinguir a la persona de lo que hace esa persona. Respeto mucho a la persona. Porque somos personas. Cuando van al banquillo es el jugador, no la persona. A veces no lo entienden".

PSG

"Me voy allí gracias a Leonardo que fue jugador mío. Era un club que lo había comprado hace poco Qatar. El proyecto me gustaba mucho y estaba sin entrenar. La historia cuenta y en la cultura francesa hay otros deportes. Empezamos a cambiar la estructura del entrenamiento, metimos la cocina, etc. Porque el jugador francés llegaba media hora antes del entrenamiento y se iba media hora después. En febrero del segundo año decidí irme porque algo se había roto cuando un poco antes me dijeron que si no ganaba un partido me echaban cuando teníamos una amplia ventaja".

Primera etapa en el Real Madrid

"Todos me lo dicen que si estoy aquí hoy es por el gol de Sergio Ramos. Estoy lleno de orgullo por entrenar al Real Madrid. Es algo especial, como con el Milan. Me siento muy querido. Yo intento hacer lo mejor, a veces me equivoco como todos. Es un equipo que nunca para. Aquí no se puede celebrar porque hay que mirar adelante. No hay orgullo si las cosas no salen bien. Por esto es el club que ha ganado más".

Florentino Pérez

"Es un aficionado. Desde pequeño. Ahora manda y lo ha gestionado como ninguno. El Milan y el Madrid son los dos equipos que tengo en el corazón. La relación entre presidente y el entrenador en esta segunda etapa es más equilibrada por la idea que tiene de este club para el futuro, con el estadio".

Bayern Múnich

"Me encontré muy bien con Rummenigge. Hombre de fútbol que sabe dirigir un club. Pasó que hay momentos que crees que hay que cambiar un poco el equipo y cuando llega este momento es un momento complicado para un entrenador. Quería revolucionar un poco el equipo y no era la idea del club. Un gran jugador tiene dificultad de saber cuándo es el momento de parar. Pero llega el momento que alguien tiene que decírselo. El ambiente era bonito, un poco frío, pero la organización del fútbol alemán es perfecta. Múnich es espectacular. El perfil del jugador alemán es no muy creativo, es más un soldado".

Nápoles

"Lo pasé muy bien porque volví a Italia, no puedo decir nada malo. No era un gran club comparado con los otros, pero iba bien en Italia. Lo hicimos muy bien en la primera temporada y en la segunda íbamos bien en la Champions, pero después de navidades discutimos por una concentración que yo no quería hacer y nos separamos y me fui al Everton. De Laurentiis es muy irónico y simpático".

Everton

"Tiene una afición muy emocional y me gusta mucho. Pero por la pandemia no pude disfrutar del ambiente de Goodison Park. He tenido un buen periodo y lo pasé bien. Liverpool no es Madrid, pero lo pasé bien".

Segunda etapa en el Real Madrid

"Inesperada. El día a día preparo el cuerpo para el sufrimiento del partido. Tú juegas por la noche. Comes, te vas a la habitación y ahí empieza el aumento de la sudoración y siempre el lo mismo. Y luego el partido es igual: si pierdes o si ganas no puedes dormir".

Su hijo Davide

"Davide es muy calmado. Está aprendiendo mucho de mí. Ha entendido muy bien lo que es ser el hijo de un entrenador. El cuerpo técnico ha crecido mucho y estamos muy unidos. Davide se ha tomado más responsabilidad por demostrar que vale y no por ser mi hijo. Se ha inscrito al curso de UEFA Pro en Gales porque allí tiene los requisitos y en Italia no".

Italia, sin Mundial de Qatar

"Si pensamos que es un capricho del fútbol no sacamos conclusiones. El fútbol italiano tiene que mejorar. El nivel no es el nivel de un equipo que gana la Eurocopa. Italia tiene muy buenos jugadores, pero comparado con otros equipos no es lo mismo. Los delanteros de los grandes equipos italianos no son italianos".

Fútbol actual

"El fútbol de ahora el problema que tiene es que hay muchos partidos. Hay que cortar eso, pero no puedes cortar un City-Liverpool ni un Chelsea-Madrid. Ya lo he dicho todo".

Futuro

"Quiero ser profesor universitario de fútbol. Y hacer exámenes a los que opinan de fútbol. Es una broma. Hay muchas cosas que hacer. He disfrutado todos los periodos de mi vida. El día que pare de entrenar me gustará otra cosa. Tengo cinco nietos, una familia muy grande, me he casado una segunda vez y no hemos hecho muchas cosas juntos. Quiero hacerlas y disfrutar con ella de la vida. Y seré aficionado del Milan, del Real Madrid y del equipo que entrene mi hijo".

