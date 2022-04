Ancelotti: "Si el Real Madrid llega a la final, el porcentaje de ganarla es mayor que el del resto"

Este martes comienzan las semifinales de la Champions League. Tan solo los cuatro mejores equipos de Europa han llegado a esta fase de la máxima competición del fútbol continental. Entre ellos el Real Madrid. El equipo blanco visita el Etihad Stadium este martes. Antes de eso, Carlo Ancelotti analiza el duelo frente al Manchester City acompañado de Fede Valverde.

¿Cómo se juega un duelo así?

"Hay que jugarlo bien. El hecho de que cambie la regla de los goles hace que la eliminatoria esté más abierta. Son partidos de 180 minutos. En estos partidos hay un mixto de felicidad, evidentemente estamos a un paso de la final más importante del mundo, y de preocupación porque nos enfrentamos a un equipo fuerte. En esta Champions hemos tenido un camino duro. Los favoritos para ganar la competición. Nos ha salido bien y mañana lucharemos para que esto se repita, sin duda".

¿Cómo llegan Mendy, Casemiro y Alaba?

"Mendy está bien. Más dudas con Alaba y más todavía con Casemiro. El entrenamiento de hoy nos dirá. Tenemos más dudas con Casemiro que con que llegue Alaba. Si Casemiro no llega para este partido, llegará para el siguiente, seguro".

Liga casi ganada

"No estamos pensando en lo que pueda pasar el sábado. La Liga está mucho más cerca. Podemos ganar el título en casa y estamos muy felices de poder lograrlo un mes antes del final. A este partido de Champions llegamos con mucha ilusión. Son los partidos que los jugadores quieren jugar. Para mí es muy feliz este periodo. No necesito decirle muchas cosas a los jugadores para este tipo de partidos. Este periodo es muy sencillo, de verdad. No es el momento para evaluar la temporada, pero el trabajo de este año para mí ha sido sencillo".

¿Tridente o cuatro en el medio?

"La eliminatoria no se va a sentenciar mañana, se acabará en el Bernabéu. La duda que tengo es si apostar por tres delanteros o solo dos. Tengo que tomar en cuenta a todos. Rodrygo lo ha hecho muy bien, también Camavinga lo ha hecho muy bien. Son dos jugadores que han aportado mucha energía".

Pocos creyeron que el Madrid llegase tan lejos

"Me acuerdo de lo que se decía aquel tiempo. De lo que pensaba la opinión pública. Hay dos equipos que no se pensaba que iban a llegar a la semifinal. Uno es el Villarreal y otro el Real Madrid. Los favoritos eran los otros dos con el PSG, Chelsea o Bayern. Nosotros vamos a competir y a luchar, cien por cien".

¿Presión para el City?

"Yo creo que la presión es parecida. Hay más o menos... Para el Madrid, llegar a una semifinal no es un éxito. Es un éxito llegar a la final. El objetivo para nosotros es llegar a la final. Si el Real Madrid llega a la final, hay más porcentaje de que la pueda ganar".

El peso de la historia

"La historia que tiene el Real Madrid con esta competición cuenta más para nosotros que para los rivales. Esta historia que ha crecido ayuda a los jugadores para sentir el peso de la camiseta, pero es un peso positivo no negativo. Es una responsabilidad muy positiva".

Guardiola y el 'Madrid de los atletas'

"No recuerdo esto y no quiero entrar. Tengo un buen recuerdo de aquel partido, pero mañana será otra historia, otro partido".

Aspecto defensivo

"Si no tienes un equipo compacto vas a tener problema en el aspecto defensivo. El aspecto defensivo tiene una parte importante del partido. Hay momentos en los que el City tendrá el balón y no puedes estar a mirar lo que hacen, sino intentar ganar el balón con presión alta, media... y luego aprovechar las cualidades que tenemos, con salida desde atrás, con duelos uno contra uno, porque tenemos calidad en la banda, o con juego más vertical".

Decisión de volver al Madrid

"¿Por qué volví al Real Madrid? El Real Madrid necesitaba un entrenador, eso pasó. Para mí es una gran ilusión volver, pero no fue mi decisión. Esto es claro. El Real Madrid tenía confianza en lo que podía hacer y lo estoy disfrutando".

Sin partido el fin de semana

"Los jugadores están acostumbrados a jugar casi cada día. No sé si es mejor jugar más días, aun a riesgo de lesionarte, pero hoy en día los jugadores están acostumbrados a jugar mucho. No creo que vayamos a poder tomar ventaja de esto".

