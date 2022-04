Fede Valverde: "La historia del Real Madrid pesa mucho, siempre es favorito a ganar todo"

La Champions League regresa ya metida de lleno en su recta final. Hasta aquí han llegado Villarreal, Liverpool, Manchester City y Real Madrid. Estos dos últimos abren las semifinales este martes 26 de abril. Antes de que el balón eche a rodar en el Etihad Stadium, Fede Valverde ha analizado el duelo en rueda de prensa junto a Carlo Ancelotti.

¿Cabeza o corazón?

"Parte de las dos. La cabeza juega un papel importante, en los momentos de nervios. Pero con el corazón puedes jugar con la máxima entrega, estar dispuesto para todo y estar concentrado para lo que toque en el partido".

Multiusos

"Siempre trato de dar todo para el equipo. Jugar donde el míster crea que puedo dar el máximo. En el medio me siento más cómodo, puedo ayudar en defensa, aportar mi energía y ser vertical. Tal vez ahí saco lo mejor de mí, más que en la derecha. Pero estoy para cualquier cosa, para aportar mi granito de arena desde cualquier posición".

Listos para las semifinales

"Estamos preparados para todo. En París, en la ida, nos costó mucho. Pero en la vuelta, con el público, revertimos la situación. Contra el Chelsea fue totalmente diferente. En la ida hicimos todo el trabajo y eso no nos ayudó. Espero que ahora sea más regular, que en la ida hagamos nuestro papel y en la vuelta consigamos el objetivo, que es clasificarnos".

¿En qué ha mejorado este curso?

"Uno aprende siempre día a día y más con los compañeros que tengo y en el club que estoy. Mejoras como jugador y en la parte humana. Empecé como titular, luego perdí el puesto en el once y entré en un bajón, también por la lesión. Ahí tocó sufrir. Pero con mi entrega y mucho trabajo, creo que hoy por hoy he conseguido un sitio en el once. Espero que con trabajo y dedicación no perder este puesto nunca más".

El carácter de los jóvenes

"Si estamos en el Real Madrid es porque estamos preparados para afrontar situaciones difíciles, que van cuesta abajo. Los jóvenes tenemos que demostrar no solo energía, sino también trabajo y carácter. Tenemos que fijarnos en los más veteranos, por supuesto, siempre tenemos mucho que mejorar".

Estilo de Guardiola

"Eso lo tendría que hablar él, es el entrenador del City. Nosotros defendemos los colores y el escudo del Real Madrid. Intentamos ganar cada partido y competición que nos toca. El City está bien trabajado, pero si no gusta a alguien, eso no es asunto nuestro. Lo nuestro es intentar ganar para este club".

Fede Valverde, en rueda de prensa de la Champions League Reuters

Sobre el City

"Son un gran equipo, obviamente. Llevan varios años trabajando juntos, como equipo, y eso levanta una dinámica importante. Saben cómo y dónde juegan, cuándo se tienen que desmarcar. Está claro que es un muy buen equipo, nosotros tenemos que estar preparados para revertir lo mejor de ellos".

Martin Odegaard

"Cada uno busca y lucha por lo que quiere. Puedo decir que es un gran jugador y una gran persona. Compartí momentos con él tanto en el Castilla como en el primer equipo. Tiene cualidades para triunfar en cualquier gran equipo. Le deseo lo mejor".

¿Pesa mucho la historia del Madrid?

"Pesa mucho, ya dije. Los jóvenes estamos preparados para afrontar cualquier cosa. Cuando vistes la camiseta del Real Madrid quieres pelearlo todo, cada partido. Esto forma parte de la historia del club. Siempre es el favorito a ganar todo".

