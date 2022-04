El Sevilla señala al árbitro por su derrota ante el Real Madrid: "Lo de Camavinga es de escándalo"

El Real Madrid logró un meritorio triunfo en el Sánchez Pizjuán gracias a los goles de Rodrygo, Nacho y Karim Benzema. El duelo ante el Sevilla, sin embargo, estuvo marcado por la polémica arbitral. El equipo merengue reclamó varias acciones y en el equipo hispalense, tras la derrota, señalaron la posible expulsión de Eduardo Camavinga como un punto de inflexión en el encuentro.

El primero en señalar la actuación del colegiado Cuadra Fernández fue Ivan Rakitic, capitán del equipo y peso pesado del vestuario. El ex del Barça rechazó las protestas de los jugadores del Real Madrid y señaló la jugada de Camavinga como una expulsión clara. En definitiva, el balance del colegiado fue "en contra" del Sevilla.

"La de Diego Carlos no la he visto repetida. Durante el juego me parece que no hay nada, porque Bono la quiere coger", indicó acerca de esa pena máxima reclamada por el Real Madrid tras tocar con la mano el zaguero hispalense.

"La expulsión de Camavinga es clarísima, no sé cómo se puede interpretar de esta manera. No da ni falta. No lo entiendo, es expulsión clara. Y la mano de Vinicius creo que se ha visto muy clara. No entiendo por qué dan tanta bola, da igual que sea un poquito o mucho. Si es mano es mano. Para mí ha sido un poco en contra nuestra", indicó sobre las tres jugadas denunciadas por el equipo merengue.

Julen Lopetegui, igualmente, incidió en esa segunda amarilla que no recibió Camavinga durante la primera mitad. El entrenador del Sevilla, pese a que adelantó que no quería hablar del arbitraje para no arrepentirse, acabó criticando las decisiones de Cuadra Fernández.

"Gran primera parte donde ellos tendrían que haber terminado con 10 jugadores. De una manera clarísima. No ha sido así. La falta de Camavinga por detrás es de escándalo, no toca balón. Acabo de ver la jugada y no hay discusión ninguna. Para eso están los cuartos árbitros", explicó en un primer momento. Poco después, en sala de prensa, continuó con su discurso.

"Eso es para vosotros que sois los que tenéis que decidir, ver y analizar", espetó sobre la valoración del colegiado. "La primera parte creo que hemos ejecutado el plan de partido que teníamos casi casi a la perfección. En los últimos diez minutos hemos tenido algo de miedo a la pelota. En la segunda hemos hablado de seguir igual, hemos tenido que hacer cambios obligados", afirmó Lopetegui.

"Prefiero no hablar del árbitro hoy porque me voy a arrepentir si digo lo que realmente pienso. La segunda amarilla no es que fuera clara, es que no hay duda. No toca balón. El árbitro me ha reconocido que pensaba que había tocado balón. Puede no verlo, pero tiene un montó de ayudantes para decirle que no ha tocado balón. No ha sucedido así".

Lopetegui incluso señaló que la dinámica arbitral se viene extendiendo a lo largo de la temporada: "Este año no estamos teniendo fortuna y nuestros rivales directos sí. Tenemos que luchar contra todo eso". Después de la derrota, el cuadro del Pizjuán se aleja de la segunda plaza y da fuerzas al Barça.

