El Real Madrid resucita a tiempo en Sevilla para lograr otra victoria épica a pesar del árbitro

El Real Madrid hizo suyo el Domingo de Resurrección en la capital por excelencia de la Semana Santa. Otra vez a la épica. Otra vez remontando. Otra vez lo imposible. Se podría repetir, en su esencia, la crónica del partido del Chelsea. Benzema volvió a ser el héroe con el gol de la victoria ante el Sevilla, pero esta vez el equipo de Ancelotti también tuvo que sobreponerse a tres decisiones claves en las que fue perjudicado claramente por Cuadra Fernández. [Narración y estadísticas: Sevilla 2-3 Real Madrid]

El árbitro no concedió un claro penalti por mano de Diego Carlos con 0-0, no invalidó el 1-0 del Sevilla por incumplir Lamela con la norma de no poder incrustarse en la barrera y anuló un gol completamente válido de Vinicius por una mano que no era. Un escándalo del que se hablará menos gracias a la victoria del Real Madrid.

Benzema hizo justicia en el minuto 92 con el 2-3 definitivo. El conjunto de Ancelotti cuajó una primera parte para olvidar y una segunda mitad de matrícula de honor. El Sevilla se puso 2-0 en el minuto 25, pero nada es imposible para este Real Madrid. Rodrygo, que salió tras el descanso, cuajó uno de sus mejores partidos y fue clave en la remontada.

Con esta victoria, el Real Madrid saca ya 15 puntos a Sevilla, Atlético y Barcelona, con el conjunto de Xavi con dos partidos menos. Con dos victorias y un empate, el equipo blanco será campeón. La Liga ya está muy cerca de La Cibeles e incluso el Real Madrid podría cantar el alirón en el derbi contra el Atlético dentro de tres jornadas.

El árbitro y el Sevilla

Ancelotti tuvo que inventar un nuevo once tras las bajas de Mendy y Marcelo por lesión. Además, Casemiro tampoco pudo disputar el encuentro por acumulación de tarjetas. La solución del italiano fue colocar a Carvajal en el lateral izquierdo, con Lucas Vázquez en el derecho, e incorporar a Camavinga en el centro del campo. Sin embargo, al Real Madrid le faltó profundidad en el inicio ante la presión del Sevilla.

Martial tuvo la primera gran ocasión, pero su disparo se marchó fuera por poco. El conjunto de Lopetegui se sentía más cómodo y el plan del entrenador vasco se iba cumpliendo poco a poco. Claro que todo pudo cambiar si Cuadra Fernández hubiera señalado un penalti por mano clara de Diego Carlos. El central y Bono se hicieron un lío en un balón aéreo, pero ni el árbitro ni el VAR señalaron la pena máxima.

La polémica dejaría lugar al huracán blanquirrojo en un abrir y cerrar de ojos. Rakitic convirtió una falta directa en la media luna del área al contar con la ayuda involuntaria de Militao. El brasileño se abre en la barrera y el ex del Barcelona hizo el 1-0 en el minuto 21. Cierto es que Lamela se incrusta entre los jugadores del Real Madrid, incumpliendo así la regla que dice que debe dejar una distancia.

Los problemas se multiplicarían para el Real Madrid solo cuatro minutos después. Vuelve a fallar Militao en un balón largo y Corona le gana el duelo. El mexicano cede y Lamela hace a placer el 2-0. El Sevilla ponía más intensidad y era mejor sobre el césped. Al Real Madrid, desorientado y blando en el Sánchez Pizjuán, ya solo le quedaba la épica para intentar sacar algo positivo del partido.

El peor encuentro de Militao desde que llegó al Real Madrid pudo provocar que el conjunto blanco se quedara con uno menos antes de que terminara la primera parte. Un error del brasileño hizo que Camavinga se jugara la segunda amarilla. Cuadra Fernández perdonó la roja al francés, no pitó ni falta, y Martial tuvo que abandonar lesionado el campo como consecuencia de la acción.

La fe del Madrid

En el descanso Ancelotti movió ficha y quitó a Camavinga para dar entrada a Rodrygo. Lopetegui, por su parte, se vio obligado a realizar su segundo cambio al tener que quitar a Papu Gómez por molestias físicas para poner a Óliver Torres. Benzema tuvo una clara ocasión nada más comenzar la segunda parte, pero Bono evitó el tanto con una gran parada.

Nada pudo hacer el marroquí en el minuto 49 cuando Carvajal encontró en el corazón del área a Rodrygo para marcar un 1-2 que metió al Real Madrid en el partido. El equipo de Ancelotti era otro en la segunda mitad y Militao a punto estuvo de sorprender a Bono con un latigazo desde muy lejos. El Real Madrid ya creía y el Sevilla sufría.

Benzema, que estaba fundido tras el esfuerzo ante el Chelsea, estuvo a punto de empatar con un disparo cruzado que se fue rozando el poste. El equipo blanco combinaba y creaba peligro, mostrando así una cara muy distinta a la del primer acto. El gol parecía solo cosa de tiempo.

Y llegó. En el minuto 74, un centro desde la derecha se pasea por el área y le llega a Vinicius que se la acomoda con el pecho y bate a Bono. Sin embargo, el show de Cuadra Fernández seguía. Anula el gol al entender que le dio en el brazo y, en una decisión sin precedentes, mantiene su fallo tras ver la jugada en el monitor. Incomprensible. Inaudito. Inexplicable.

Pero el Real Madrid nunca se rinde. Y si no, que se lo digan al PSG, al Chelsea y a tantos otros. Nacho, que acababa de salir al campo, hace el 2-2 en el minuto 83 al aprovechar un centro raso de Carvajal. Justicia para el equipo de Ancelotti, que se estaba mereciendo los tres puntos por lo hecho sobre el césped en la segunda mitad.

El Real Madrid, abonado a los milagros, no se iba a dar por vencido. Seguía luchando y luchando en busca de esos tres puntos que le dieran prácticamente medio título. Y lo logró. Otra vez a la épica y otra vez Benzema. Rodrygo, qué partido del brasileño, encontró al francés dentro del área tras un taconazo de Vinicius y el '9' volvió a ejercer de salvador. Karim acerca La Liga a la capital de España y silenció el Sánchez Pizjuán. Y Barcelona también.

Sevilla 2-3 Real Madrid

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña (Augustinsson, 62'); Joan Jordán, Rakitic; Lamela (Ocampos, 72'), 'Papu' Gómez (Óliver Torres, 46'), 'Tecatito' Corona (Gudelj, 62'); y Martial (Rafa Mir, 40').

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez (Nacho, m.81), Militao, Alaba, Carvajal; Kroos, Modric (Asensio, 81'), Camavinga (Rodrygo, m.46), Valverde; Vinícius y Benzema (Mariano, 95').

Goles: 1-0, 21' Rakitic. 2-0, 25' Lamela. 2-1, 50' Rodrygo. 2-2, 82' Nacho. 2-3, M.92: Benzama.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear). Amonestó a los visitantes Camavinga (31'), Nacho (78') y Mariano (98') y a los locales Martial (39'), Diego Carlos (80') y Óliver Torres (83').

Incidencias: Partido de la trigésima segunda jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante 40.650 espectadores

Sigue los temas que te interesan