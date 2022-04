Así fue el gol legal de Vinicius que anularon por mano: hasta Ceballos explota contra el árbitro

El Real Madrid empató el partido ante el Sevilla en el minuto 75. Sin embargo, el tanto de Vinicius que ponía al cuadro merengue en igualdad de condiciones ante los hispalenses lo anuló contra todo pronóstico Cuadra Fernández. El colegiado señaló mano del delantero merengue. La sala VOR le advirtió de su error y el árbitro incluso fue a ver la pantalla. Pese a ello, mantuvo su decisión e impidió que el tanto subiera al marcador.

La jugada en cuestión se produjo en el minuto 75. El Real Madrid mejoró considerablemente tras el gol de Rodrygo y aumentó su presencia en ataque. Lucas Vázquez intentó una de sus llegadas por banda y colgó un balón pasado que nadie remató. Tampoco la defensa sevillista, que pese a ver el avance del esférico no fue capaz de despejar. El más listo fue Vinicius, que controló con el hombro y remató ante Bono sin que este pudiera intervenir.

El brasileño se puso a celebrar el tanto inmediatamente. Sin embargo, Cuadra Fernández le puso emoción a la jugada pitando él mismo una mano. Es decir, no fue advertido por la sala VOR, sino que su primera impresión fue que la jugada debía ser anulada. Los jugadores del Sevilla también reclamaron infracción, pero las imágenes mostraban un tanto legal. Es por ello que Cuadra Fernández tuvo que acercarse a la pantalla.

Cuadra Fernández anula el gol de Vinicius

En ese momento, y a la vista de que siempre que se revisan las imágenes es para corregir la decisión, todo hacía indicar que el gol de Vinicius sería validado. Pero Cuadra Fernández mantuvo lo pitado en un primer momento y anuló el tanto del brasileño. El 2-2 que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro con quince minutos para buscar la victoria tuvo que esperar a que Nacho lo impusiera en el 82'.

Cuadra Fernández consulta el VAR para anular el gol de Vinicius

La polémica, sin embargo, calentó el tramo final del encuentro y señaló a un colegiado que no había logrado acertar en acciones previas. Cuadra Fernández no pitó un penalti de Diego Carlos alrededor del minuto 18 por mano. Tampoco anuló el tanto de Ivan Rakitic de falta directa, pues tal y como refleja el reglamento se incumplía la norma de las barreras al no respetar la distancia de un metro entre el jugador atacante y la barrera defensiva.

JAJAJAJAJA MANO ? QUE VERGÜENZA DE VERDAD 🤣🤣 — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) April 17, 2022

El enfado fue tal en las filas del Real Madrid que hasta Dani Ceballos mostró su enfado en redes sociales. El jugador merengue, fuera de la convocatoria ante el Sevilla tras dar positivo por Covid, escribió en Twitter un mensaje contundente contra la actuación del colegiado. "Qué vergüenza", criticó el ex del Betis al ver que Cuadra Fernández anulaba el gol de Vinicius pese a revisar las imágenes.

[Más información - Los tres movimientos que prepara el PSG para que Mbappé no llegue al Real Madrid este año]

Sigue los temas que te interesan