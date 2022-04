Streaming en directo | Sevilla - Real Madrid (La Liga)

El Real Madrid vive ante el Sevilla uno de los partidos más importantes de la temporada. El equipo entrenado por Carlo Ancelotti sigue líder de La Liga con una diferencia de 12 puntos respecto al segundo. Sin embargo, el hecho de ganar en el Sánchez Pizjuán supondría dar un salgo de gigante y dejar casi sentenciada la competición doméstica.

El cuadro blanco tiene una verdadera final anticipada. Ganar sería asegurar un mínimo de 9 puntos de ventaja con respecto al Barça, al que actualmente se sacan 12 puntos pero con un partido menos de los culés. Por ello, caer ante el Sevilla dejaría al Real Madrid en un escenario de mayor tensión con posibilidad de estar solo seis puntos por encima de los de Xavi Hernández.

El Sevilla, por su parte, sigue con su particular pelea por segunda plaza de la competición. Los de Julen Lopetegui han sido durante toda la temporada los únicos rivales del Real Madrid, pero su última mala racha les ha dejado en la tercera posición y con la presión de pelear con el FC Barcelona el subcampeonato.

Una de las claves estará en el aspecto físico. Los jugadores del Real Madrid vienen de jugar una eliminatoria determinante de Champions League con prórroga incluida. Y, además, Ancelotti no ha incorporado demasiadas rotaciones en su once inicial. Por lo tanto, el desgaste y la energía serán dos de los factores más importantes de la jornada. El Sevilla, por su parte, ha apostado por un once físico y de gran intensidad en punta de ataque.

