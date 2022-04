El once titular del Real Madrid para el partido contra el Sevilla de La Liga

El Real Madrid tiene este domingo un partido clave en su futuro. El viaje a Sevilla puede ser la llave que abra el cofre del ansiado doblete. Es la salida más complicada que les queda a los de Ancelotti en La Liga y de vencer se mantendrían los 12 puntos de renta sobre los perseguidores a falta de seis partidos por disputarse.

El choque en el Ramón Sánchez Pizjuán será este 17 de abril a las 21:00 horas de la noche. El momento de la verdad, de dar un paso hacia delante para acariciar el título del campeonato nacional de Liga. Sin embargo, enfrente no solo estará uno de los mejores equipos de la competición, si no que será un Sevilla con hambre que busca ganar su batalla particular a Barça, Atleti y Betis.

Los de Julen Lopetegui saben que su rival de la ciudad ha empatado esta jornada contra un oponente directo como es la Real Sociedad y es una oportunidad inmejorable para abrir más distancia con los equipos en puestos de Europa League. Un buen resultado ante el Madrid puede blindar la Champions.

Ancelotti, por su parte, no lo tendrá nada fácil ya que acumula un importante parte de bajas para el viaje hasta la ciudad hispalense. Alguna de ellas claves para la elaboración del once titular. Por eso, está obligado a hacer rotaciones, especialmente en el apartado defensivo. El italiano no podrá contar ni con Carlos Casemiro ni con Ferland Mendy.

De esta forma, Courtois estará acompañado por una defensa un tanto de circunstancias. La primera duda está en el carril diestro. Ancelotti podría apostar por las rotaciones con Lucas Vázquez. Sin embargo, el buen nivel mostrado por Carvajal ante el Chelsea le hacen merecedor de la titularidad en un momento en el que necesita reivindicarse tras una mala temporada.

La pareja de centrales volverá a ser la de siempre, la de confianza. Tras perderse el partido contra el Chelsea, Eder Militao recupera su puesto junto a David Alaba. La mala noticia es que no tendrán recambio, solo el canterano Rafa Marín. Jesús Vallejo es baja y Nacho Fernández tendrá que caer al carril zurdo para tapar las bajas de Mendy y Marcelo.

En el medio, las dudas están en saber cómo Ancelotti podrá cubrir el hueco de Casemiro. Sin recambios naturales, la opción más factible es la dupla que forman Eduardo Camavinga y Fede Valverde. El uruguayo ha sido clave en la eliminatoria frente al Chelsea y el francés se ganó en el partido de vuelta más protagonismo en este equipo. Ya lo hizo también en la vuelta contra el PSG. En el centro del campo regresa Isco Alarcón y se queda fuera Ceballos, positivo por Covid-19.

Arriba es donde menos dudas podría tener Ancelotti. Cierto es que los jugadores llegan cansados tras el partido contra el Chelsea, pero ganar al Sevilla es vital. Por ello, todo indica que Benzema y Vinicius volverán a formar y Vinicius volverá a formar pareja de ataque. Sin embargo, no sería descabellado una apuesta por Rodrygo, héroe de la remontada ante el Chelsea, Asensio, que ha perdido fuelle últimamente, o incluso Gareth Bale, que sí jugó en Stamford Bridge, pero no en el Santiago Bernabéu. Las bajas en ataque son Eden Hazard y Luka Jovic.

