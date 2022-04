El Real Madrid viaja bajo mínimos a Sevilla: repite el canterano Rafa Marín y regresa Isco tras su lesión

El Real Madrid afronta este domingo un complicado encuentro de La Liga ante el Sevilla. Se podría decir que es la salida más dura que le queda a los blancos en lo que resta de campeonato. Un encuentro que será clave para mantener vivas las aspiraciones de ser campeones antes de la última jornada. Si el conjunto blanco pasa la prueba del Sánchez Pizjuán, tendrá mucho terreno andado para acariciar ya el título.

Sin embargo, en la ciudad hispalense le espera una auténtica batalla sin cuartel. Y ya no solo por lo complicado del rival, que se juega estar en la próxima edición de la Champions con FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Betis, si no por la cantidad de baja que llevan los blancos. Carlo Ancelotti no lo ha tenido fácil para elaborar la lista de convocados y más complicado lo va a tener todavía para configurar su once titular.

Las bajas más importantes del conjunto madridista están de mediocampo hacia detrás. La más difícil de cubrir será sin duda la de Carlos Henrique Casemiro. El centrocampista brasileño cumple ciclo de tarjetas y dejará la medular merengue huérfana de su equilibrio y de su trabajo de destrucción.

Habrá que ver qué decisiones toma el entrenador italiano del Real Madrid para intentar cubrir ese hueco. El brasileño no tiene reemplazo natural en la plantilla y tendrá que ser mediante otras vías a través de las cuales los blancos encuentren ese equilibrio tan necesario. Quizás poblar el centro del campo con Camavinga y Fede Valverde sea la solución más propia.

Junto con la de Casemiro, Ancelotti tiene otras dos malas noticias en defensa. Se ha quedado sin laterales izquierdos en cuestión de horas. El intenso partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions contra el Chelsea ha dejado el carril zurdo sin opciones. El primero en caer fue Marcelo, que terminó tocado el encuentro y que estará, al menos, una semana de baja.

Más grave ha sido lo de Ferland Mendy. El defensa francés se tuvo que retirar en pleno partido en el Santiago Bernabéu con molestias. Dejó su lugar a Marcelo con la esperanza de que no fuera tarde, pero lamentablemente lo era. Ya estaba lesionado. Otro contratiempo para Ancelotti con un Mendy que está teniendo muy mala suerte este curso con las lesiones. En esta ocasión, de nuevo problemas musculares.

Una lista complicada

Las otras ausencias que tendrán los blancos en Nervión serán Dani Ceballos, que ha dado positivo por Covid-19, Jesús Vallejo, que también sigue con problemas por el coronavirus y Luka Jovic, que sigue redondeando su nefasta temporada y también arrastra una serie de molestias. Además de todos, Eden Hazard, fuera lo que resta de curso tras su nueva operación de tobillo.

En el capítulo de incorporaciones, lo más llamativo es la presencia de Isco Alarcón, quien ha estado fuera los últimos partidos y que regresa a una lista repleta de bajas. Además, también repite el canterano Rafa Marín, que está viajando con el primer equipo para intentar poner remedio a todos los problemas que hay defensa.

