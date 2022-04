Ancelotti responde a Xavi Hernández: "¿Qué significa jugar bien? El fútbol es atacar y defender"

Partido crucial para dejar afianzado el título de La Liga. El Real Madrid visita este domingo al Sevilla. El Sánchez Pizjuán pondrá cara a cara al tercero de la clasificación, empatado a puntos con el segundo, el Barça, frente al líder indiscutible. Los 12 puntos que separan a uno de otro hacen de este partido, a siete jornadas del final de la temporada, casi una final para los de Lopetegui si quieren dar caza a los de Ancelotti.

El técnico italiano ha comparecido en rueda de prensa en la previa del encuentro. Ancelotti ha analizado todo lo relativo al partido y la actualidad blanca en una semana en la que se consiguió el billete a las semifinales de la Champions League. El esfuerzo ante el Chelsea dejó varias bajas para el Madrid a cubrir contra el Sevilla este domingo.

Resaca de Champions

"Jugamos el martes, ahora el domingo por la noche. En lo físico, el equipo está bien y queremos hacer un partido con intensidad. Lo podemos hacer. Hemos tenido tiempo para recuperarnos".

Modric, como Maldini

"Luka va a terminar su carrera en el Real Madrid. No sé cuándo lo hará, pero es la idea de todos. No hay problemas para la renovación. Se cuida mucho y en su carrera no ha tenido lesiones importantes. Tengo que destacar que he tenido a una leyenda, Maldini, que ganó su última Champions con 40 años. Si tengo que comparar a Modric con alguien es con él, por la seriedad, la calidad y cómo entienden el fútbol".

La operación de Hazard

"Hazard está bien. Le quitaron la placa porque le molestaba. Hay que respetar la privacidad, pero esta placa le daba problemas, infecciones, pero ya se encuentra bien y solo se tiene que recuperar".

Carlo Ancelotti dialoga con Luka Modric durante el partido frente al Chelsea REUTERS

Palabras de Cassano y Xavi

"Qué responder a Cassano... Ya le conocemos todos. No tengo nada que contestarle. Lo de Xavi, cada uno tiene su opinión. Todos los equipos son difíciles de entrenar. Todo equipo tiene su exigencia, ya sea de ganar títulos o el descenso. ¿Cuál es el equipo más difícil? Entrenar lo es, pero es también un trabajo que nos gusta hacer".

Vinicius Tobías

"Tobías es un joven que hemos fichado hace poco. Está bien, está aprendiendo y tiene calidad. Es un lateral derecho con mucha energía, que aprende rápido y serio. La idea es contar con él para un futuro como con todos los jugadores de la cantera".

El físico del equipo y las lesiones

"Lo veo bastante bien. hemos tenido la baja de Marcelo y Mendy. No son cosas serias, pero el equipo está bien. Lo demostramos en la prórroga contra el Chelsea. Sufrimos más en los 90 minutos que en la prórroga y eso dice que estamos bien. Parece que podemos llegar a final de temporada en buena condición".

Enfado de Kroos

"Es un aspecto a considerar. La serenidad es muy importante y le dedico tiempo. Pasó con Kroos. ¿Si me ha molestado? No. Estaba enfadado con el entrenador, no con la persona. Solo con mirarnos ya está, no hay ningún problema. Además de lo deportivo, para mí es una persona de nivel muy alto. No necesito explicaciones. Se acabó todo al final del partido".

El nivel de Militao

"Militao me ha sorprendido mucho. No lo conocía tanto y me ha sorprendido su nivel y calidad. También tiene margen de mejoría. Hasta ahora ha sido muy bueno, pero puede mejorar la concentración. Físicamente es top. Es muy rápido, fuerte de cabeza, bueno en el 1 a 1. Puede mejorar en la concentración, pero está haciendo una temporada espectacular".

La Liga del 'pero'

"No me preocupa. Estoy acostumbrado al 'pero...'. Necesitamos ganar y sumar puntos porque La Liga no está acabada y todos están esperando el pinchazo del Real Madrid. Hay que sumar puntos hasta acabar La Liga. Cada partido puede ser una trampa y sabemos muy bien el valor del Sevilla, que todavía lucha por ganar la competición. Estamos preparados".

Respuesta a Xavi

"Me gustaría contestar con una pregunta: ¿Qué significa jugar bien? Cada uno tiene su opinión y para mí es hacerlo bien con y sin balón. Puedes hacer buena fase de defensa, pero no significa que estés jugando bien si con el balón no creas oportunidades. Y si juegas bien con el balón, pero mal sin él, no estás jugando bien. El fútbol es atacar y defender mientras las reglas sean así. Nadie me va a hacer cambiar mi idea de esto.

Para mí el Atleti defendió muy muy bien en Mánchester. ¿Pudo hacer más con el balón? Sí, pero la defensa fue muy muy buena".

Camavinga

"Eduardo está evolucionando y está haciendo lo que esperábamos que podía hacer. Tiene mucha calidad, va mejorando y está aportando mucho. A veces le costaba empezar los partidos, pero ahora tiene más confianza y personalidad. Aporta mucha energía en el mediocampo y ha marcado la diferencia contra PSG y Chelsea. Mejora muy rápido".

Críticas al Madrid

"Tenemos objetivos importantes y no me importa el resto. Me da igual que digan que jugamos bien o mal, solo quiero que el equipo pueda competir los títulos hasta el final. Esa es la única realidad. El Madrid ha marcado muchos goles porque tenemos a Benzema, pero esa es solo una verdad".

[Más información: Reece James se gana un hueco en la agenda del Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan