Haaland es humano: teme que sus lesiones frenen su salida y no quiere que se hagan públicas

Erling Haaland apunta a ser uno de los nombres del próximo verano en el merado de fichajes del fútbol mundial. El delantero noruego está inmerso en una complicada operación con la que pretende poner punto y final a su aventura en el Borussia Dortmund. El club alemán se le queda pequeño y ya quiere volar hacia uno de los grandes de Europa. Sin embargo, hay un problema, sus continuas lesiones.

En estos momentos, la batalla de su fichaje está principalmente entre dos grandes equipos. Real Madrid y Manchester City. El noruego quiere jugar de blanco, pero la entidad de Concha Espina está centrada primero en Kylian Mbappé y el delantero es segunda opción. Los de Pep Guardiola están por lo tanto al acecho, esperando si finalmente el club blanco no puede acometer la llegada de los dos galácticos a la vez.

Sin embargo, esta temporada está surgiendo muchas dudas alrededor de su futuro. Principalmente, provocadas por las continuas lesiones que ha tenido y que no le han dejado tener continuidad en su juego. Sigue firmando números impresionantes, pero este curso sus prestaciones están bajando notablemente por culpa de todos los partidos que se ha perdido.

Haaland, durante un partido con el Borussia Dortmund EFE

Ahora, ha surgido una nueva polémica alrededor de esta situación, la única que ofrece dudas a Manchester City y Real Madrid para lanzarse a por su fichaje. Tal y como apunta desde Alemania Sport1, Haaland ha pedido al Borussia Dortmund que no se vuelvan a hacer públicas las lesiones, dolores o molestias que pueda padecer hasta que él lo autorice. No quiere que jueguen un papel ni en las negociaciones ni en su futuro.

El noruego, que está demostrando en este 2022 que es humano, teme que las continuas informaciones que circulan sobre su estado físico puedan echar para atrás a Real Madrid o Manchester City. Por eso quiere controlar también ese aspecto que afecta directamente a su situación contractual. A partir de ahora, y durante lo que resta de temporada, será complicado conocer cómo se encuentra el ariete del Borussia Dortmund.

Según se apunta desde Alemania esto se habría debido a unas últimas declaraciones realizadas por su todavía entrenador, Marco Rose, quien aseguró que todavía sigue teniendo problemas físicos que le impiden mostrar su mejor versión. Ahora en el pie: "Aún no está libre de dolor". Estas palabras han llegado en la previa del choque de este fin de semana contra el Wolfsburgo.

El enfado de Haaland

Al parecer, no es la primera vez que esto sucede en el caso de Erling Haaland. Ya en el pasado mes de enero, cuando comenzó su calvario con las lesiones y cuando estuvo un largo periodo fuera de los terrenos de jeugo, se produjo una situación similar. En aquella ocasión sí hubo parte médico, pero lo que no se especificó fue el tiempo de baja. Haaland no quería alarmar a los equipos que pudieran estar interesados en su fichaje y, sobre todo, no quería que el Real Madrid pudiera echarse atrás después de haber tenido malas experiencias recientes con casos como el de Hazard.

Erling Haaland, en un partido del Borussia Dortmund de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Aquella lesión fue calificada como problemas musculares cuando en realidad se trataba de un desgarro de considerable importancia y gravedad. Ahora, su técnico, para quitar hierro al asunto y alejar la versión que empieza a aparecer de que Haaland se lesiona con facilidad, explica que tras el último golpe que recibió con su selección es normal que siga sintiendo molestias.

"No podemos empujarle a hacer algo que no quiere para sí mismo. Es imposible que no tenga dolor. Me mandaron una foto en la que se podía ver que tenía el pie torcido 90 grados, algo se tuvo que romper...". La duda ahora es saber si solo se trata de un dolor pasajero o si existe algún tipo de problema en los ligamentos de su articulación. De momento, el delantero ya se ha perdido un total de 16 partidos por lesión este curso.

