Ancelotti confía de nuevo en Fede Valverde: once completo del Real Madrid ante el Chelsea

El Real Madrid parece haber encontrado su once ideal para mantener el equilibrio en el centro del campo. Carlo Ancelotti no cambiará salvo obligación y ha optado por repetir el once de la ida ante el Chelsea. La única variación del equipo merengue es la de Militao, que por sanción no está en la alineación y cuyo puesto será ocupado por Nacho Fernández.

Carlo Ancelotti vuelve a apostar ante el Chelsea con una especie de 4-4-2 con Fede Valverde ocupando el máximo espacio del terreno de juego. El centrocampista uruguayo fue clave en la ida y mostró un despliegue físico que frenó todas las ofensivas londinenses por los costados. Además, su seguridad defensiva permitió mayor libertad a jugadores como Luka Modric.

Más allá de la continuidad de Valverde, el once de Ancelotti no sorprende. Courtois sigue en la portería, Carvajal vuelve al lateral tras el descanso liguero y Mendy, completamente recuperado, también recupera su titularidad en el lateral izquierdo. Alaba es quien completa la defensa. A Fede se sumarán en el mediocampo Casemiro, Kroos y Modric. La punta de ataque, como no podía ser de otra manera, estará liderada por Benzema y Vinicius.

Entre los nombres más importantes del banquillo se encuentra Gareth Bale. El delantero galés ya tuvo minutos en el último partido de La Liga ante el Getafe. Bale recibió pitos de los aficionados, pero jugadores como Casemiro o el propio Ancelotti han pedido que no se repitan esas actitudes. El atacante puede acabar siendo un revulsivo del equipo.

Repetir el plan

El Real Madrid se juega el ser o no ser en la Champions League este martes. Nuevamente el estadio Santiago Bernabeú es el escenario en el que hay un billete disponible para la siguiente fase de la máxima competición del fútbol europeo. Si hace unas semanas se firmó una épica remontada ante el Paris Saint-Germain para superar los octavos, ahora se recibe al Chelsea en el coliseo blanco.

En la ida, en el partido celebrado hace una semana en Stamford Bridge, el equipo de Carlo Ancelotti salió vencedor. Un hat-trick de Karim Benzema provocó que el Real Madrid diese un importante paso adelante camino hacia las semifinales. Pero todavía no está todo hecho. Hay confianza, pero en el vestuario reina el pensamiento de que hay que ganar, de que hay que salir como en la ida.

Para lograr ese ansiado billete para las semifinales de la Champions, Ancelotti apuesta por un once titular con algún cambio respecto al presentado en Londres. El más importante, en defensa. Militao es baja por cumplir ciclo de amonestaciones y su lugar en el centro de la zaga junto a Alaba será ocupado por Nacho. El que no se mueve del equipo inicial es Fede Valverde

El objetivo no es otro que repetir la exhibición táctica que se dio en Stamford Bridge. En Londres el Real Madrid fue claramente superior al Chelsea y apenas dejó oportunidades al equipo rival. Valverde fue clave, pero también un Karim Benzema que no perdonó ante Mendy. De cumplirse el plan, el cuadro de Chamartín estará en semifinales de la Champions League.

