Ronaldo hace campaña por Benzema: "Merece el Balón de Oro, lo digo desde hace años y me han criticado"

El Balón de Oro 2022 se entregará antes que otros años por el cambio en el reglamento. Desde Francia ya señalan a Karim Benzema como el principal favorito a estas alturas de la temporada para hacerse con el preciado galardón dorado. Además del delantero del Real Madrid, los otros nombres que parten con ventaja en la carrera por el premio sobre Robert Lewandowski y Sadio Mané.

En estos momentos, es bastante complicado argumentar que Benzema no debe ganar el Balón de Oro este año. Y algunos ya comienzan a hacer campaña en favor del delantero madridista. Como es el caso de Ronaldo Nazário. El mítico futbolista brasileño ha asegurado que Karim debe ser elegido ganador.

"Para la Copa de Europa, el Real Madrid es el favorito. No lo está pasando muy bien, pero está en simbiosis con esta competición, y luego tiene a Ancelotti en el banquillo, que es uno de los mejores del mundo. ¿Benzema? Se merece el Balón de Oro, lo vengo diciendo desde hace años y me han criticado... pero se lo merece, es un gran delantero", ha asegurado en una entrevista para Sky Sport Italia.

Karim Benzema, con el '9' a la espalda en su camiseta del Real Madrid AFP7 / Europa Press

Benzema, por su parte, parece alejado de cualquier debate al respecto. Sí que ha manifestado en alguna que otra ocasión que estaría encantado de poder recibir el Balón de Oro. Pero también ha puesto de relieve que lo que de verdad le importa e interesa es seguir ganando trofeos a nivel colectivo, tanto con el Real Madrid como con la selección de Francia.

Otros temas

Ronaldo también ha hablado sobre su trabajo como presidente del Valladolid: "Como presidente todavía tengo cosas importantes que hacer, pero durante mi carrera como futbolista he tenido grandes maestros empezando por Moratti, que fue como un padre para mí y que me enseñó mucho, y Florentino Pérez, que fue genial reinventando el fútbol a través de los Galácticos".

Al mismo tiempo, ha recordado su cambio del Barcelona al Inter de Milán: "Había encontrado un acuerdo para renovar con el Barcelona, pero a los cuatro días me llamó el presidente para decirme que no podía seguir. Me dijo que podía negociar con otros equipos y los nerazzurri se movieron rápidamente pagando la cláusula de rescisión. El campeonato italiano en esos años era verdaderamente el mejor del mundo".

Además, ha sido preguntado por ese cariño especial que se mantiene en torno a su figura por parte de la afición. Independientemente de los años que pasen. "Tengo tantos buenos recuerdos, pero lo que me asombra cada vez es el cariño de la gente donde quiera que voy. Siempre encuentro mucho respeto por parte de todos. Los resultados deportivos, los logros tanto con Brasil como con los equipos... fue una vida deportiva hermosa", ha sentenciado Ronaldo.

[Más información - La confesión más dura de Zlatan Ibrahimovic sobre su infancia: de vivir en un 'gueto' a robar bicicletas]

Sigue los temas que te interesan