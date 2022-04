Lahm apuesta por el Real Madrid: "No solo puede ganar La Liga, también la Champions"

Phillip Lahm, en la gala de los Premios The Best de la FIFA Reuters

Philipp Lahm ha escrito una columna en The Guardian con motivo del partido entre Real Madrid y Chelsea. El que fuera lateral del Bayern Múnich o la selección de Alemania ha analizado la figura de Carlo Ancelotti. Uno de los mejores entrenadores del mundo para él. Además, ha apostado por el doblete de Liga y Champions para el equipo blanco esta temporada.

"En el Madrid, seguro que le encanta el exuberante talento universal de Karim Benzema, la inteligencia de juego de Luka Modric, la precisión de los pases de Toni Kroos. En cambio, los errores de Benzema le interesan menos, y ya no quiere enseñar a Kroos a defender. Como entrenador del Real, es consciente de que puede ocurrir una debacle, como el 4-0 contra el Barcelona". ha comentado el exjugador.

"El genio simplemente no está disponible en todos los partidos. Ancelotti lo sabe y los jugadores saben que lo sabe. Se apoyan mutuamente porque él es uno de ellos. No pierde los nervios tras las derrotas, sino que se pone al frente de sus jugadores. Equipo y entrenador son una unidad, eso es un mérito de Ancelotti. Las victorias por 3-1 contra el PSG y en el campo del Chelsea demostraron que el Real Madrid puede ganar no solo La Liga, sino también la Champions", ha destacado en su particular quiniela.

El exfutbolista ha recordado que fue Ancelotti su último entrenador: "Jugué mi último año a las órdenes de Ancelotti. Cuando le dije que ponía fin a mi carrera, me pidió que lo reconsiderara. Me dijo que podía jugar a este nivel hasta los 40 años. Cuando se dio cuenta de que me había decidido, trató de ponerme como segundo entrenador. Pero yo quería tomar distancia. Le encanta lo que hace y ama el fútbol y a los futbolistas. Por eso a todo el mundo le gusta jugar para el gran entrenador Carlo Ancelotti".

Antes que con Ancelotti, jugó bajo las órdenes de Guardiola: "Para nosotros significaba un cambio. Lo que Ancelotti explicó en una semana, Guardiola lo hizo en tres horas. Como pasaba con Guardiola, pasa con Ancelotti: te sientes cómodo porque sabes que el entrenador está dispuesto a poner todo su conocimiento a disposición del equipo. Por eso tiene éxito en todas partes".

Ancelotti, el entrenador

Lahm ha puesto de relieve que Ancelotti "no es un entrenador dogmático". "Todos sus equipos tienen un nivel táctico, piensa desde lo defensivo. Pero como jugador, te da libertad. A Ancelotti se le da mejor la gestión de los caracteres extremos", ha agregado sobre el veterano técnico italiano.

Carlo Ancelotti en el banquillo del Santiago Bernabéu EFE

"En una encuesta sobre quién es el mejor entrenador del mundo, muy pocos dirían que Carlo Ancelotti, incluso en Italia. Sin embargo, tiene un historial único. Es el único que pronto ganará títulos en las cinco grandes ligas europeas y está a punto de ganar con el Madrid. Tampoco hay ningún entrenador que haya ganado más veces la Champions League, tres, ni con más clubes, dos. Ancelotti es también uno de los siete hombres que han levantado este trofeo como jugador y como entrenador", ha afirmado.

"Después de unas semanas en Múnich se acercó a mí y me preguntó quién tenía más que decir, si Uli Hoeness o Karl-Heinz Rummenigge. Para él era importante saber quién daba el visto bueno o el no visto bueno dentro del club", ha continuado explicando para después apuntar en la dirección de la relación con el vestuario.

"En la época en la que nos entrenaba, a veces el vestuario parecía un caos. Básicamente, cosas de niños. Ancelotti debía aportar disciplina. Se le dio una lista de cinco puntos a los que los jugadores debíamos prestar atención en el futuro. Después del entrenamiento, me llevó aparte, me mostró la lista y me dijo: 'Me han agarrado por las pelotas'. Entonces Ancelotti se puso en el vestuario delante del equipo, miró un papel y dijo: 'Tengo la orden de la directiva de leeros una lista'. Lo que dijo, su tono, su mirada, expresaban: 'Esto no forma parte de mi trabajo, no estoy entrenando a un equipo juvenil, al fin y al cabo. Pero si los jefes quieren que lo haga, lo haré'. Algunos jugadores replicaron que firmar miles de tarjetas de autógrafos al mes era demasiado para ellos. Ancelotti dijo: 'Para mí sería lo mismo'", ha revelado.

Carlo Ancelotti, en un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

Lahm también ha querido describir la receta de su éxito: "Los que ahora se preguntan cómo se puede tener éxito en cinco países con cinco idiomas tienen que saberlo: Los futbolistas hacen muchas cosas de forma no verbal. Y Ancelotti domina las 50 palabras importantes que se necesitan en este juego en todos los idiomas. El fútbol de alto nivel es internacional. El Real, el PSG, el Chelsea, el Bayern y el Milan se diferencian en su estilo sólo en los matices. Ancelotti es la solución ideal para hacerse cargo tranquilamente de esos equipos".

[Más información - Invasión hooligan en Madrid por la Champions: 8.000 fans de Chelsea y City amenazan la ciudad]

Sigue los temas que te interesan