Hazard se quedará en Madrid en el parón: fuera de la selección de Bélgica

Este domingo se juega El Clásico del fútbol español en el Santiago Bernabéu. Después del Real Madrid - Barcelona, y del correspondiente final de la jornada 29 de La Liga, comenzará una nueva ventana de selecciones. Los internacionales abandonarán sus respectivos equipos para acudir a la llamada de sus países.

En lo que se refiere al Real Madrid, Eden Hazard no será uno de ellos. El '7' blanco se quedará en la capital española preparando, junto a los no convocados, la recta final de la temporada 2021/2022. Y todo porque Roberto Martínez ha decidido dejarle fuera de la lista de la selección de Bélgica para este inminente parón de marzo.

Así lo ha confesado ya el propio Roberto Martínez. En el transcurso de una entrevista para el medio Het Nieuwsblad, el seleccionador de Bélgica ha confirmado que Eden Hazard no formará parte de la convocatoria de los Diablos Rojos. Aunque ha querido aclarar el motivo de su ausencia.

Roberto Martínez y Eden Hazard, en un partido de la selección de Bélgica Reuters

El entrenador español ha asegurado que el objetivo de este parón internacional es ir estudiando a los jugadores más jóvenes. De ahí que haya decidido que no vaya convocado ningún futbolista que supere los 50 partidos internacionales con el combinado belga.

"No, no haré ninguna excepción, porque no tendría sentido hacerla. Tenemos la idea de llamar solamente a jugadores que tengan entre una y 50 internacionalidades", ha asegurado Roberto Martínez cuando se le ha preguntado directamente por Eden Hazard y Romelu Lukaku.

Llega el Mundial

El Mundial de Catar 2022 está 'a la vuelta de la esquina'. La nueva edición de la Copa del Mundo se celebra entre los próximos meses de noviembre y de diciembre. Roberto Martínez quiere ir probando, pero a nadie se le escapa la actual situación que vive el '7' del Real Madrid.

Sin apenas protagonismo en el conjunto merengue este curso, Hazard podría llegar al Mundial sin minutos. Si bien es cierto que suenan rumores de salida en verano, también lo es que su propio hermano, Kylian, afirmó que el objetivo de Eden es continuar en el Real Madrid hasta acabar su contrato en 2024.

Qué pasará entonces con su convocatoria para el Mundial de Catar si sigue sin jugar en el conjunto merengue es una incógnita. En declaraciones para Eleven Sports, 'Bob' Martínez ya habló sobre la preocupación por la falta de minutos de Hazard: "La falta de partidos es una preocupación, por supuesto, porque es nuevo para Hazard, que nunca había estado en una situación así y puede ser muy difícil".

